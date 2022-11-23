成大國際校長論壇中波蘭學者：烏俄戰爭破壞大量研究機構與圖書館

台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇（SATU Presidents’ Forum）雙年大會暨年度推動委員會議今天在成大舉辦，會中來自波蘭的科學院院長杜森斯基表示，在烏俄戰爭造成烏克蘭眾多研究機構、圖書館遭受破壞之際，波蘭科學院資助烏克蘭學者到波蘭進行研究，一開始只能協助60多人，後來國際夥伴加入資助後，目前共有227位學者前往進行長達6個月的研究。

成大表示，與會包括來自台灣、印度、印尼、馬來西亞、越南、泰國、新加坡、菲律賓、汶萊等國際夥伴學校之校長或代表共襄盛舉。本次大會主軸為「永續聯盟：從未知與挑戰探討全球策略夥伴合作」，即日起接連2天將聚焦「開放科學與知識共享」、「策略合作」及「永續發展」等議題，探討未來高等教育的願景與挑戰。

「學校不僅是提供學生相互學習、進行知識交流的地方，更有責任協助社會、國家培養未來的領袖。」成大校長暨SATU校長論壇主席蘇慧貞表示，全球化的世代面對未來的挑戰，唯有透過國際夥伴的積極合作才能集眾人之力，為學校與全球社會創造更多新的可能，自2019年以後再度看到國際教育夥伴們齊聚一堂，促成國際合作的機會，各自發揮所長，研議如何面對未來的挑戰，為此深感榮幸與期待。

波蘭科學院院長杜森斯基（Jerzy Duszyński）則以「促進全球知識共享和支持網絡，建設可持續性的未來」為題，介紹烏俄戰爭相關，對於未來，杜森斯基院長則期待能成立虛擬機構，打破地理藩籬，促進與更多國際合作夥伴實踐研究計畫並開拓資助機會。

日本筑波大學全球事務副校長本頓（Caroline F. Benton）隨後以「不確定世代的策略夥伴關係」為題演講，談到日本筑波大學一直與成大有密切的合作，2020年開始陸續簽署東南亞研究與創新研究聯盟協議、聯合研究協議與教師交流協議，未來也希望能繼續創造友好關係，共同支持社會未來發展。「唯有透過通過合作才能進步，才能爭取極大化的全球共同利益，尤其在疫情影響之下，大家都更加意識到與人交流的重要性。考量未來的風險，建立在彼此信任基礎下不間斷的國際聯合研究，才是唯一的解決之道。」