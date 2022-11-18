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成大材料系發表可充放電固態鐵電池 這技術全世界第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
充電30秒，成大材料系洪飛義教授團隊名片型固態鐵電池可驅動馬達轉60秒。圖／成大提供
充電30秒，成大材料系洪飛義教授團隊名片型固態鐵電池可驅動馬達轉60秒。圖／成大提供

成功大學材料系特聘教授洪飛義研究團隊發表名片型大小的全固態鐵離子電池（固態鐵電池），運用鐵離子氧化還原機制，加上特殊不織布提高固態電解質穩定度，創造出可循環充放電，且體積小、造價便宜，結構更為穩定的固態鐵電池，未來在動力載具、儲能工業或軍工產業等方面的運用十分值得期待。

洪飛義指出，本次發表的是全世界第一個導入鐵離子進行充放電循環的全固態鐵離子電池。該電池外型輕薄短小，鐵箔造價成本比起鋰箔可望降低 400 倍。本團隊掌握3項關鍵技術，其一是控制氧化鐵的鐵離子濃度，提高電容量。目前電容量每克可達 600 毫安培小時，若能串聯 2400 顆，將能成功驅動一台電動車跑500公里。

累積10多年固態電池技術的努力，洪飛義教授研究團隊由陳志岳、蕭亦棻、范文晉，黃柏元4位研究生合力成功開發固態鐵電池，突破固態電解質降低離子移動的阻礙，善用布料孔洞的過濾特性及包覆穩固的優點，讓氧化鐵的鐵離子既能自由穿隧不織布層而不散逸，並提升電池結構的穩定性，讓固態鐵電池在極端環境的效能表現優於一般固態電池。

固態電解質本身含有氧化陶瓷顆粒，因材料晶格夠大，所以能夠讓鐵離子在兩個電極之間自由穿隧。成大材料系團隊攜手台南不織布大廠康那香公司，以專利不織布擴大原子層間距，讓鐵離子可以平順進出，創造出適合充放電的循環路徑。根據實驗，目前固態鐵電池可循環充放電達 300 次以上，未來在動力載具的應用有極大的推廣潛力。

高效能、輕量化的固態電池被視為是電動車與儲能應用領域的明日之星。本次成大材料系團隊發表的固態鐵電池可利用高電壓、高電流快速充放電之外，更具有高效能與絕對安全性。洪飛義強調，固態鐵電池「泡茶喝也沒問題」，其所使用的材料安全且無毒，使用後可直接資源回收，沒有健康環保以及燃燒爆炸疑慮，堪稱全球最具有競爭優勢的固態電池。

材料安全無毒，成大材料系洪飛義教授團隊發表的固態鐵電池「泡茶喝也沒問題」。圖／成大提供
材料安全無毒，成大材料系洪飛義教授團隊發表的固態鐵電池「泡茶喝也沒問題」。圖／成大提供
固態鐵電池像三明治，其結構組成包含：負極是鐵箔，固態電解質是專利不織布，正極則。圖／成大提供
固態鐵電池像三明治，其結構組成包含：負極是鐵箔，固態電解質是專利不織布，正極則。圖／成大提供
成大材料系特聘教授洪飛義深耕固態電池技術10多年，亦長期致力環保電池研究，成立「電池認證中心」從源頭推廣安全綠色電池的永續理想。圖／成大提供
成大材料系特聘教授洪飛義深耕固態電池技術10多年，亦長期致力環保電池研究，成立「電池認證中心」從源頭推廣安全綠色電池的永續理想。圖／成大提供
成大材料系洪飛義教授團隊固態鐵離子電池可利用高電壓、高電流快速充放電。圖／成大提供
成大材料系洪飛義教授團隊固態鐵離子電池可利用高電壓、高電流快速充放電。圖／成大提供
成大材料系教授洪飛義（由左至右）研究團隊由范文晉、黃柏元、陳志岳、蕭亦棻4位研究生合力成功開發全固態鐵離子電池。圖／成大提供
成大材料系教授洪飛義（由左至右）研究團隊由范文晉、黃柏元、陳志岳、蕭亦棻4位研究生合力成功開發全固態鐵離子電池。圖／成大提供

團隊 成大 台南

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