成大4名教授獲科睿唯安 全球論文被引用最多學者

成大4位學者入選科睿唯安（Clarivate）2022年度《高被引學者》（Highly Cited Researchers™）名單，其中成大航空太空工程學系特聘教授陳維新蟬聯第7年入選，成大物理學系副教授張泰榕則是自2019連續4年入選，成大醫院副院長柯文謙研究COVID-19論文受關注再次入選，而成大醫學院健康照護科學研究所副教授林宗瑩則以跨領域研究入選《高被引學者》。

2022年度全球共有來自69個國家和地區的6938名科學家入選，台灣今年共有29位學者上榜，其中本土研究人員15位，其中本土學者入選人數最多的成功大學與台灣大學都是4位，並列入選人數最多者。

成大航空太空工程系特聘教授陳維新，自2016年起年年入選科睿唯安（Clarivate）《高被引學者》（Highly Cited Researchers™）名單，也是全國首位連續7年入選的學者。陳維新領軍成大綠色能源與燃料實驗室，搭起產學合作的橋樑，投入綠能相關領域近30年，主要專長包含生質能、氫能、淨煤技術、粉煤噴吹技術、二氧化碳捕捉與利用、熱電系統、煉鐵製程、風力發電、能源系統等綠色能源與燃料技術，特別是在生質物焙燒技術上執國際牛耳。論文發表總數約288篇，高被引篇數26篇，論文引用指標h因子（H-index）為71。

成大物理系副教授張泰榕，運用理論方法研究新穎拓樸材料及其物理性質，連續第4年獲得科睿唯安高被引學者。張泰榕今年也獲頒「李國鼎研究獎」，是物理學界新星，致力於拓樸材料、二維材料等研究，跨國合作計畫推進零電阻電流的相關應用，於2018年獲選科技部補助哥倫布學者計畫，是各界認可有潛力、影響力的年輕學者。論文發表總數約119篇，高被引篇數2篇，論文引用指標h因子（H-index）為49。

成大醫院副院長柯文謙，入選藥理及毒理學領域高被引學者，在COVID-19疫情爆發初始，發表論文分析這種新型病毒在人類群體中傳播的狀況，以及指出未來防疫可能面對的挑戰。論文發表總數約375篇，高被引篇數8篇，論文引用指標h因子（H-index）為55。

醫學院健康照護科學研究所副教授林宗瑩入選跨領域高被引學者，台灣在世界大學聯盟的研究發展基金資助下參與了這項跨全球45個國家之人們性習慣的大規模國際科學研究，林宗瑩副教授參與主持了臺灣部分的調查研究。論文發表總數約249篇，高被引篇數12篇，論文引用指標h因子（H-index）為42。

科睿唯安15日發布2022年度全球「高被引學者」名單，遴選全球大學、研究機構和商業組織中對所在研究領域具有重大和廣泛影響的頂尖科學人才。高被引學者的遴選方法論由科睿唯安科學資訊研究所（ISI）的文獻計量學專家和數據科學家基於Web of Science™引文數據及其分析而制定。