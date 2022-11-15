超硬實驗室「年薪百萬保證班」 頂大生猶豫衝一波？網曝血淚：騙人的

各校研究所推甄近日陸續放榜，一名成大生在Dcard上分享心得，指出目前有兩位教授願意收留他，然而兩間實驗室性質、氛圍卻大相逕庭，讓他擔憂選擇不慎恐影響未來出路，掀起網友熱烈討論。

原PO介紹兩間實驗室，一個是「世界無敵硬的Lab（實驗室）」，學長號稱「年薪200萬保證班」，但不知能否畢業；另一個則和前者性質完全相反，畢業後不太敢保證能有那麼好的未來，但整體氛圍偏涼。原PO也陷入是否和硬實驗室妥協的兩難，深怕賭上自己的未來，又怕之後看著同學領高薪，後悔當初沒認真點挑戰自我。

貼文一出，網友們一面倒認為是「騙人的」，認為研究所能準時畢業、利用閒暇時間充實自己才是重點，「都讀到成大了，應該不容易被騙吧。200萬那個騙人的，選準時2年畢業的」、「選間涼的（至少別放生）實驗室，閒暇之餘可以修課，讚喔」、「如果都是正所，肯定選第二個，甚麼年薪200萬保證班都是騙人的。正所的話你畢業自己投履歷，想去哪就去哪，根本不需要靠老師」。

留言區一位選擇較涼實驗室的過來人則現身說法，指出自己兩年準時畢業，期間只寫論文和跨領域修課，什麼計畫實習都沒搞過，畢業兩年目前（年薪）250萬；同事則是號稱「XXX保證班」實驗室出身，對比之下，對方讀了3.5年才畢業。

不過也有網友認為選擇超硬實驗室能學到東西，「先確定第一個平均都幾年，不要太誇張，我一定選第一個」、「肯定選1啊，為了夢想衝刺，懂的人都懂，不用理會其他井蛙，碩四又何妨？學到東西跟老師的稱讚才是真的」。