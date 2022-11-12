快訊

中重症增139例 9歲男童確診3周後MIS-C 全身皮疹、草莓舌住院

今本土+19,172、境外+52、死亡+60 莊人祥：較上周六減少24.9%

高雄政見會發言順序曝！陳其邁西裝配桃紅領帶 柯志恩休閒風白外套

亞大今獲全球物聯網與智慧服務金龍獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學今天獲頒「2022全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，由亞大校長蔡進發（左）代表領獎。圖／亞大提供
亞洲大學今天獲頒「2022全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，由亞大校長蔡進發（左）代表領獎。圖／亞大提供

亞洲大學今天在全球物聯網與智慧服務大會上，獲頒「2022全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，榮獲組織類的「ESG永續創新獎」，由亞大校長蔡進發代表領獎，蔡進發也獲聘為台灣物聯網協會榮譽顧問。

蔡進發說，亞大持續推動智慧校園與永續發展，近期研發出智慧校園物聯網平台（AUtalk），建立智慧校園數據中心，此次獲獎就是對亞大邁向「永續發展的綠色大學」肯定。

台灣物聯網協會主辦的「全球物聯網與智慧服務大會」，為國內最早、最具規模的物聯網產業論壇，2017年設「金龍獎」，表彰全球物聯網傑出代表。第四屆金龍獎以「重生、煥新、永續物聯網」為題今天在南港展覽館登場，亞大因推動智慧校園與永續發展有成，智慧校園物聯網平台研發成果，改善校園環境，脫穎而出獲獎。

蔡進發表示，亞大自創校以來，致力推動智慧校園與永續發展，透過智慧校園物聯網平台，收集校園用電、發電、用水、澆灌、洗衣、飲水等設備資訊的完整數據，建立智慧校園數據中心，讓亞大師生都能感受智慧生活，實現學校永續發展，百年樹人的教育基業。

亞大資訊長陳懷恩指出，亞大智慧校園物聯網平台，能讓校園的新舊設備都能夠連接數據中心，大幅提升校園生活的便利性與舒適度，在物聯網與智慧應用服務領域的表現，受到大會的肯定獲獎。

亞大全校有1460門課程融入聯合國SDGs永續發展指標，並增設跨域的淨零碳排學程，呼應這次大會所談的數位韌性升級，從永續視野看數位轉型。

物聯網 亞洲大學

延伸閱讀

企業生日快樂／鴻呈設立智能工廠 強攻客製化

台積、元太 認購聚光

亞太電推動水產養殖智慧轉型 魚塭巡視工時省一半

1.0版本公布滿一個月，連接標準聯盟：已有超過190款物聯網裝置支援Matter規範

相關新聞

亞大今獲全球物聯網與智慧服務金龍獎

亞洲大學今天在全球物聯網與智慧服務大會上，獲頒「2022全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，榮獲組織類的「ESG永續創...

台大學生發起校內小同遊 籲性別平權、同志友善

台灣大學5個性別議題社團今天一同發起校內小同遊，呼應第20屆台灣同志遊行的主軸，希望解構性別框架，讓校內師生更重視性別平...

成大91歲校慶運動會 首創英語創意進場這系獲1.5萬獎金

國立成功大學今天歡慶91歲生日，歷經covid-19疫情後睽違兩年再度舉辦校慶運動會，今年校慶運動會首次推出「英語創意特...

輔導有漏洞／為何大學生尋短不斷？專家：黑數學生多 醫師也難救

近年來，台灣大學生自傷、輕生事件頻傳，顯現年輕世代的心理危機。教育部承諾將增加大專院校專業輔導人員來協助學生，不過專家學者認為，此舉僅能治標未能治本，因為當代校園文化的疏離感與破碎，才是學生心理問題的根源，基本問題是大學教授與學生間的一級預防（輔導）失守。

台中市府和靜宜等12所大學與業界 創新人才培育成果豐碩

台中市政府勞工局與靜宜等12所大學與業界合作，以動態影音、靜態發表及就業博覽會呈現「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」執行...

期中考規定只能帶一張A4紙參考 意外激發學生「超狂能力」

期中考和期末考是檢驗學生學習成效的重要考試，不少學生也會在臨近考試時卯起來亡羊補牢，近日網上就出現一張塞滿數千字的驚人筆記，原來是該堂課的老師規定考試當天最多只能帶一張A4小抄入場，於是一名同學便在紙張兩面盡可能抄寫全部內容，還附帶詳細圖表，細緻程度讓人看了驚呼連連。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。