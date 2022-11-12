亞大今獲全球物聯網與智慧服務金龍獎

亞洲大學今天在全球物聯網與智慧服務大會上，獲頒「2022全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」，榮獲組織類的「ESG永續創新獎」，由亞大校長蔡進發代表領獎，蔡進發也獲聘為台灣物聯網協會榮譽顧問。

蔡進發說，亞大持續推動智慧校園與永續發展，近期研發出智慧校園物聯網平台（AUtalk），建立智慧校園數據中心，此次獲獎就是對亞大邁向「永續發展的綠色大學」肯定。

台灣物聯網協會主辦的「全球物聯網與智慧服務大會」，為國內最早、最具規模的物聯網產業論壇，2017年設「金龍獎」，表彰全球物聯網傑出代表。第四屆金龍獎以「重生、煥新、永續物聯網」為題今天在南港展覽館登場，亞大因推動智慧校園與永續發展有成，智慧校園物聯網平台研發成果，改善校園環境，脫穎而出獲獎。

蔡進發表示，亞大自創校以來，致力推動智慧校園與永續發展，透過智慧校園物聯網平台，收集校園用電、發電、用水、澆灌、洗衣、飲水等設備資訊的完整數據，建立智慧校園數據中心，讓亞大師生都能感受智慧生活，實現學校永續發展，百年樹人的教育基業。

亞大資訊長陳懷恩指出，亞大智慧校園物聯網平台，能讓校園的新舊設備都能夠連接數據中心，大幅提升校園生活的便利性與舒適度，在物聯網與智慧應用服務領域的表現，受到大會的肯定獲獎。

亞大全校有1460門課程融入聯合國SDGs永續發展指標，並增設跨域的淨零碳排學程，呼應這次大會所談的數位韌性升級，從永續視野看數位轉型。