期中考規定只能帶一張A4紙參考 意外激發學生「超狂能力」

期中考和期末考是檢驗學生學習成效的重要考試，不少學生也會在臨近考試時卯起來亡羊補牢，近日網上就出現一張塞滿數千字的驚人筆記，原來是該堂課的老師規定考試當天最多只能帶一張A4小抄入場，於是一名同學便在紙張兩面盡可能抄寫全部內容，還附帶詳細圖表，細緻程度讓人看了驚呼連連。

一位男大生在Dcard分享同學的超能力，他表示，期中考前有老師說，「可以帶一張A4紙當小抄」，結果考試當天，一位同學帶了一張雙面均寫滿數千字的手抄筆記到校，只見上頭中、英夾雜，附有詳細圖表，還清楚劃分成幾大區塊，令該網友吃驚道，「把這張紙發揮到淋漓盡致，在下佩服佩服」，不過他也笑說，上面字體如此之小，眼睛可能等不到考卷寫完就不行了。

許多網友看了紛紛驚呼，考試真的能激發人類潛能，「這手字、這張筆記真的好優秀，人類果然有無限可能」、「寫完小抄大概也能考滿分了」。還有不少人曾有相同經歷，「之前高中程式設計老師也說可以帶一張紙，有同學直接做了一個莫比烏斯環」、「好好笑，我之前也有遇過只能帶一張A4紙的，幾乎全班都寫成這樣，直接考驗一個人能寫出多小的字」。

其中一位網友也不甘示弱，直接曬出自己以前修習「數位訊號處理」的A4筆記，上面盡是密密麻麻的數學公式和電路圖，同樣令網友讚嘆，「你是鬼吧」、「同學，我贊助你一張A4，換一張紙記筆記吧⋯」。