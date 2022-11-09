影／吃了可忘憂的珍珠上市了！成大與晶英酒店合作開發 能化解「輕憂鬱」
吃了可以忘憂的珍珠上市了！成大化工系團隊去年研發忘憂珍珠獲得世界iGEM大賽金牌，被台南晶英酒店相中，今天將這項產品正式上市，開發出忘憂聖代、忘憂果昔等多種珍珠商品，好看好吃之外，還能化解「輕憂鬱」。
帶領學生團隊研發的成大化工系教授吳意珣表示，添加在珍珠當中的胺基酸，過去就有添加在貓的飼料裡面，有減壓的效果，國際上也有研究報告，可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，對減壓有幫助。
她表示，當然這個成分如果要用於治療憂鬱症，還需要有進一步的人體試驗，但是因為是安全可以添加在食物裡的成分，在不強調療效的情況下，推出忘憂珍珠，結合台灣揚名國際的珍珠奶茶，成為新奇有趣的商品。
產品發表會上午在台南定古蹟知事官邸舉辦，成大校長蘇慧貞、晶英酒店總經理李靖文等人都出席，雙方並簽署合作意向書。
成大表示，疫情期間，大家悶在家裡面，都有一點憂鬱，團隊才會有研發忘憂珍珠的構想，其中含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠，被命名為「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，去年參加世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」（International Genetically Engineered Machine Competition, iGEM），自全球300多隊脫穎而出，度下冠軍。
產品發表會中，晶英酒店的主廚，利用珍珠做出各種好看又好吃的甜品，現場試吃後，大家反應「跟一般珍珠的口味差不多，Q彈有嚼勁」、「吃甜品本來就能夠抗憂鬱呀」、「吃甜點一定開心的」。
晶英表示，忘憂珍珠之後將在知事官邸與藍晒圖文創園區內的「幸福製造所x小覓秘」獨家販售，其中知事官邸販售的「忘憂微醺聖代」，有無種口味，每款380元起，「幸福製造所x小覓秘」則推出「忘憂甘露果昔」系列，有三種口味，每份135元。
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