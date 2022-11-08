史丹佛統計全球前2%頂尖科學家　陽明交大百名教授上榜

美國史丹佛大學根據全球最大引文摘要資料庫Scopus建立全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists），國立陽明交通大學於學術生涯影響力排行榜（1960-2021）中，共有115位教授上榜，87位教授則進入2021年度科學影響力排行榜，兩項排行均位居全台第三。

根據統計，學術生涯影響力排行榜（1960-2021）全球入榜學者共19萬5605位，台灣共計1592人入榜，世界排名第19，亞洲國家中略遜於中、日、韓、印度和以色列。入榜的台灣學者中陽明交大共計115人，全台第三，僅次於台大和成大，入榜學者領域則遍布資通訊領域、物理與天文、工程相關領域和臨床醫學。

2021年度科學影響力排行榜全球入榜學者達共20萬409位，台灣則有1375人入榜，世界排名第20。入榜學者中陽明交大包攬87人，全台第三，亦僅次於台大和成大。

相較前一年度，陽明交大兩項榜單入榜教授人數均增加，學術生涯影響力排行榜上榜教授包括副校長陳永富、教育部核定日籍玉山學者岩井洋，以及兩名應用化學系講座教授增原宏、濱口宏夫等；年度科學影響力榜單則包括副校長楊慕華、醫學院院長陳震寰、電子工程系講座教授陳冠能等人。

全球前2%頂尖科學家榜單榜單由史丹佛大學參照全球最大引文摘要資料庫Scopus建立，今年榜單數據更新至2021年底，使用截至2022年9月1日中所有Scopus作者進行計算，共分為22個領域和176個子領域，並依據總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或者第一作者以及單獨、第一或者最後作者的文章引用次數，等六種關鍵指標評分。