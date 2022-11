國際排名台大暴退74名，實力不夠或另有隱情？

在少子化的當下,不少大學都有被退場的危機。因此,拚大學排名即成了各大學爭口碑甚至求生存的王道。然而近年台灣高教龍頭台灣大學在國際排行榜上節節敗退,不少冷門學校卻逆勢而升,因而質疑起國際排名是否有操作甚至買榜的可能?

泰晤士報高等教育特刊(Times Higher Education, THE)日前公布最新2023世界大學排名,本次排名涵蓋全1799間大學,英國牛津大學(University of Oxford)連續7年蟬聯第1名。而台灣,今年有11所大學上榜前1000名,其中第187名的台灣大學雖是全台之首,卻比去年的113名大幅後退74名,眾所錯愕。

台灣上榜前1000大的學校,依序為台灣大學(187名),中國醫藥大學(251-300)、台北醫學大學(301-350)、亞洲大學(351-400)、國立清華大學(501-600)、國立陽明交通大學(501-600)、國立成功大學(601-800)、國立台灣科技大學(601-800)、國立雲林科技大學(601-800)、國立中山大學(801-1000)、國立台灣師範大學(801-1000)。

國立頂大在THE國際排名大暴跌

這份榜單之所以讓大家議論紛紛,主要是這份大學排名和傳統大家所認知的台灣大學排名不太一樣,清華大學、陽明交通大學、成功大學遠落後中國醫藥大學、台北醫學大學和亞洲大學。

大學排名一直是學生、家長選校,學校實力、國際間競爭的一個重要參考指標,但大學排名的可信度有多少?對大學的影響又是什麼?為什麼不論國內外的學校都重視且追求大學排名呢?

在全球大學排名領域中,較為知名的分別是英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)、英國升學教育機構Quacquarelli Symonds(簡稱QS)以及美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report,US News)。不同的排名機構,所採用的評分標準與比重不同,像是THE與QS較為重視學術研究以及引用數量,US News則看重畢業與續讀率、學術聲譽和學校資源多寡等。

此次公布最新的THE世界大學排名主要以教學、研究、論文引用率、企業合作收入、國際聲望等5項評分,依據各大學1550萬份研究出版品、1億2100萬次相關引用、超過4萬份年度學術聲譽調查回函、數十萬筆數據分析結果等,涵蓋教學環境、國際展望、產業連結等。

高教界不信任國際排名,是找台階下?或另有隱情?

今年大幅退步的台大解釋,在許多項目的客觀數字實際值比去年進步,但問卷類項目的主觀互評分數,如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多;大幅進步「超車」傳統頂尖大學的亞洲大學則表示今年排名躍升的主因之一,是國際論文引用率高,亞大在論文引用率、國際聲望成長大幅提升。

當教育部長和所有國立大學校長到立法院教育及文化委員會備詢時,不少校長都說「排名參考就好」「平常心看待」,有些人也直指出關鍵問題像是「評比單位的商業利益考量」或是「數據填報是否準確地提供」。

大學排名最被詬病的問題之一就是濃厚的商業氣息,這些排名機構提供收費高額的輔導來協助學校提升排名,已是眾所周知。台灣也有許多學校找過相關顧問公司做諮詢,有專人指導如何調整分數、找到進步方法,不論是在「數據上如何技巧性填報」或是「客觀聲望上的調查回覆」,都可以「付費」獲得相關諮詢,讓大學在招生和名聲上較有益處。

當每個學校在填報這些機構的大學排名調查時,「數據呈現的準確性和真實度」真的經得起考驗嗎?是否能秉持著學術求真的價值和良心?

哥倫比亞大學數據造假事件

今年哥倫比亞大學在《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report) 提供造假的數據美化大學排名的事件,值得讓所有的大學在填報大學排名資料時有所警惕。

這個事件是今年2月由哥倫比亞大學數學系教授邁克爾·薩迪斯 (Michael Thaddeus) 在一份詳細分析中(An Investigation of the Facts Behind Columbia’s U.S. News Ranking)公開質疑哥倫比亞大學提供數據的準確性。Thaddeus對於哥倫比亞大學針對大學排名所提交的數據,如班級規模、擁有博士學位教授比例、全職教師百分比、師生比、教學支出以及畢業率提出質疑。

起初,哥倫比亞大學堅持數據的真實性,但最終還是在今年9月的一份聲明中承認,學校向《美國新聞與世界報導》雜誌提交的 2021 年大學排名中參考的數據確有不實之處,同時解釋是因為採用了「過時和不正確的統計方法」。

哥大數據造假搶排名,台灣也有?

根據哥倫比亞大學更新的數據顯示,在班級規模的部分,原本班級人數不足 20 人的比例為 57%,之前提交的數值卻是 83%;在擁有博士學位的全職教授比例應該是 95.3%,之前提交填報的數據是 100%。

為了加強排名的名次填報虛假數據,讓哥倫比亞大學面臨了「道德和誠信」的考驗,更遭兩名學生指控這所常春藤盟校違反了紐約消費者保護法和相關合約,也讓哥倫比亞大學在今年9月最新「2023 年美國大學排名」,從去年的第2名猛降至第18名。

提起訴訟的學生之一的拉維坎貝爾(Ravi Campbell),認為哥倫比亞大學的學生們支付了學費和其他費用的溢價,並稱學校這樣的作為是虛假、不道德,如果他們知道學校涉嫌虛假陳述,就不會申請哥倫比亞大學了。

「對於不是完全正確的資訊,無論大小或理由,都和哥倫比亞大學追求卓越的精神背道而馳。我們對過去報導的錯誤數字感到懊悔,會努力在日後加強和改進。」哥倫比亞大學的聲明已經無法挽回已經跌落的大學排名,更面臨學生們的集體訴訟。

哥倫比亞大學的排名醜聞非單一個案,天普大學(Temple University)前福克斯商學院(Fox School of Business)院長波拉特(Moshe Porat),因多年前排名造假事件,今年3月遭聯邦地院法官以詐欺等罪名判刑入獄14個月及25萬元罰款。

大學排名會受到學校填報的內容和數據影響,國內外大學在追求大學排名時,還是得秉持著學術誠信提供正確數據,這場學術界的世界排名大戰才有意義可言。

(本文出自2022.10.31《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)