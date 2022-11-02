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表弟想讀化學系「該勸退嗎？」 過來人批傻傻的：那是台積電保證班

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的表弟想讀化學系，引發網路討論。 示意圖／ingimage
原PO的表弟想讀化學系，引發網路討論。 示意圖／ingimage

大學科系相當多元，不管是文組還是理組，學生都可以依照自己的興趣和規劃，去選擇自己喜愛的科系。日前一名網友在網路上發文，表示表弟想讀化學系，是否應該趕快勸退他？而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「表弟想念化學系，要勸退他嗎？」為題發文，原PO透露表弟看完美國電視連續劇《絕命毒師》之後，開始非常欣賞化學系，甚至連以後的大學科系都想以化學為專業。對此，原PO好奇詢問大家「該勸退他嗎？你各位化學系的給點建議」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「化學搞得好也很厲害」、「化學系出路那麼多，有什麼好煩惱的？」、「我覺得化學還算可以，至少餓不死」、「化學是所有科系出路最廣的科系」、「化學不錯啊，做實驗小心點就好了」。

也有人急忙勸退，「純科系都不要，要有應用」、「化工ok，化學再想想吧」、「勸退拜託，錢少又累」、「化工和化學都不要，快跑」、「有些實驗室的學生不懂保護自己，還是不要讀比較好」、「出路很廣就是沒有直接產業對口」。

最後，有過來人提到，「有認識四大化學所去台積電的，所以也可以」、「化工和化學在台積電橫著走，給你參考」、「反正最後都會去台積電，洗個四大根本躺著進去」、「化學系可以進台積電當製程工程師，傻傻的」、「台大化學=台積電保證班」。

台積電 PTT 科系

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