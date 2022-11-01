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CP值超低？商科生想赴美讀碩遭網勸退 過來人：念這科才有用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫是否該赴美讀研究所。示意圖／Ingimage
一名女網友猶豫是否該赴美讀研究所。示意圖／Ingimage

任何科系出國進修都有幫助？有網友在網路論壇發文，表示未來想到美國讀金融、企管相關的研究所，但仍在猶豫，因此詢問眾人看法。對此，許多人紛勸原PO三思，因為學費驚人且沒有退路。另有過來人分享自己「打掉重練」的經驗，指出赴美進修，科系的選擇非常重要。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前在銀行工作，大學就讀商科，考慮之後出國念金融、企管相關的研究所。原PO解釋家裡不算窮，但也沒有特別富裕，關於留學一事並沒有跟家人說過，也計畫自己存錢圓留學夢。

原PO也提到自己的夢想國家是美國，並表示雖然可以認識不同人，眼界也會不同，但2、300萬「出國回來就沒了」，同時也將面臨讀研、畢業後找工作的壓力，「在美感覺很難找工作，回台感覺薪水很低，跟付出的學費不成正比」、「如果我只是想體驗國外生活，是否以後請長假出國、讀語言學校玩玩也行，或者是讀台灣研（研究所），找機會交換看看」。

文章一出，許多人都建議原PO應三思，表示「看妳是不是真的很想要去並願意賭一把，想一想留學後最差的情況妳是否可以接受」、「國外的碩博大多都是比較硬的，資質不好到時候也沒有退路，因為學費都砸了」。

另有網友指出，出國讀商不符效益，「讀商的話去美cp值不高，身邊留下來（美國）的少之又少」、「之前也是一心想出國讀碩（商科），但最近仔細思考之後，想到自己去國外讀書花那麼多錢要是留不下來，回台灣可能薪水也沒高多少，就開始有點卻步」、「我覺得出國念商cp值有夠低（難留）」。

有網友則建議可考慮德國或新加坡，「身邊蠻多人去新加坡讀商科最後都有留下來，薪水也蠻不錯的，讀書的花費少超級多」、「德國的學費比英美相對便宜，而且對外國人接受度高，工作簽比美國申請容易很多」。

還有過來人更分享自身經驗，透露赴美讀醫才有機會留在當地，「100%有工作」、「我台灣有兩個碩士，砍掉重練，從大學醫學本科開始念起」。有關學校的選擇，該名網友則表示，學校輪替實習點比學校排名重要，「這直接關係到畢業後第一份工作」，若擔心讀書加上實習會花太多時間，她建議「本科時候可以找一些醫學相關的科系，多半副學士，一年念書一年多實習，也是可以到大醫院工作，年薪7萬左右」。

商科 薪水 美國 科系

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