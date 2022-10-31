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張金鑑先生行政學術獎學基金會 獎學金得獎名單出爐
「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公布民國110學年度獎學金得獎名單，研究生共8名：台灣大學林威妤、政治大學黃妍甄、陳奕涵、台北大學申佳健、曾雅琦、暨南國際大學厲志光、淡江大學許馥雅、東海大學黃筠景。
大學部共15名：台灣大學陳珈合、政治大學李若綺、台北大學莊雅棋、台北市立大學蘇歆雅、中正大學楊耀智、暨南國際大學范姜煒、台南大學洪禎安、東華大學林佳諭、淡江大學陳紀妙、東海大學王子瑄、東吳大學莊琇婷、銘傳大學戴卉羚、中國文化大學莊灝瑜、中華大學鍾耀寬、佛光大學陳姵妤。
頒獎典禮11月5日（星期六）上午9點30分於台北市信義路四段279號6樓(SW6找場地)會議室舉行。
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