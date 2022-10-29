國際排名暴跌近250名次，陽明交大發生什麼事？

國際上最重要的兩大世界大學排名之一、英國《泰晤士高等教育》特刊（THE）於10月中（10／12）公布2023年世界大學排名，臺灣大學不意外地拿下國內大學第一，然而後續幾名，卻可能讓許多人大感意外。國內排名第二是中國醫藥大學，第三名是台北醫學大學，第四名是亞洲大學，第五名則是由清華大學與陽明交通大學並列。

許多人在驚呼「中醫大、北醫大、亞大居然勝過清大、陽明交大？」，甚至懷疑私立大學是否用了什麼「特殊方法」來「製造」國際排名成績，然而真正情況是，清大與陽明交大的國際排名大暴跌，幅度高達「200～250個名次」。

這件事在國內頂大中過去前所未有，才是真正的警訊。

私校國際排名超越清交，關鍵在國立頂大自身排名「大暴跌」

檢視排名變化，中醫大2022年是全球「301～350」名，今年進步到「251～300」名，醫科大學透過教學、研究，帶動國際排名小幅進步，變化屬於合理；北醫大2022年全球排名「201～250」，今年的「301～350」，其實反是小幅衰退。

亞大2022年全球排名「501～600」名，今年進步到「351～400」，進步幅度較大，但有鑑於2016年亞大開始擁有自家附屬醫院、2017年與中醫大結合為系統學校，透過在國際論文界具有優勢的醫學領域，提升自家學術能見度。

然而，陽明交大2022年時排名國際是位於「301～350」，今年則跌到「501～600」，大跌200～250個名次；清華大學同樣由去年的「351～400」名，跌到今年的「501～600」，衰退150～200個名次。

進一步檢視THE世界大學排名用以評估一所大學表現的五大面向：「教學（teaching）」「研究（reserching）」「引用（citations）」「產學收入（industry income）」「國際展望（international outlook）」。

陽明交通大學在五大面向中，「產學收入」和「國際展望」面向分數小幅上升，在「教學」「研究」「引用」三個面向則是下滑，尤其「引用」面向分數幾乎腰斬，成為今年排名大跌的主因。

過去不是沒有國立頂大排名下跌，但通常是緩步下跌，陽明交大單年大跌「200～250」個名次，可說創下國內各頂大學校歷來最大單年跌幅，讓人不禁疑問：「陽明交大到底怎麼了？」

陽明交大排名大滑，關鍵在論文求快速發表與產業機密限制

對於今年THE世界大學排名陽明交通大學排名大幅下滑的狀況，陽明交大策略長程海東回應，今年多所國立頂大排名都下滑，不只陽明交大，包括台大、清大、成大都是。若以「下滑比率」而言，台大從去年113名掉到今年為187名，下滑74個名次，下滑率更遠大於陽明交大。

陽明交大校長林奇宏進一步表示，當今年世界大學排名一出來，陽明交大大數據中心就對於結果進行深度分析，從中看見陽明交大目前在國際高教競爭中，出現兩大罩門：一是「論文引用率」，二是「國際化」。

對於「論文引用率低」，林奇宏解析，這和陽明交大的優勢科系領域特性，以及過去的內部科研文化有關。

林奇宏以陽明交大強項之一的資訊科學為例，資訊領域發展非常快速，老師的初步研究成果，多半直接在國際研討會上，以「會議論文」的形式發表。但因為資訊領域發展和代謝非常快，老師也多半不會把這些會議論文進一步寫成正式期刊論文，而是快速進行下一階段的研究，「然而會議論文，常並不列入國際調查機構的學術論文統計中，這也讓陽明交大的科研成果，並沒有被完全統計到。」

而在「國際化」部分，林奇宏說，世界大學排名機構評分的一個重點是「是否和國際學者合作共同進行研究」的「國際論文數」「國際論文比」，但陽明交大老師的研究，常是與企業產學合作，企業出題、老師解題，成為推動臺灣產業前進的重要動力。但正因為是產學合作，往往牽涉到企業機密，既不會與國際學者合作，更不會對外公開發表。

以陽明交大另一個強勢學科領域「電機工程」為例，許多老師與國內半導體企業合作密切，開發出許多創新技術和製程，然而這些都和企業的智慧財產權、操作關鍵機密有關，老師不被允許對外公開，更就隨意寫成期刊論文發表。

疫後國際高教趨勢，從強調「產學應用」轉向重視「科學研究」

最後，疫情之後國際學術界對於科研的關注面向發生改變，也是陽明交大排名大跌的重要原因。

林奇宏說，過去幾年，世界大學排名機構在評估學校的科研表現時，側重「學術科研如何實際應用產業中」，陽明交大老師重視實做，與企業的產學合作深，在國際評比中「產學合作」分數很高，拉高總分和整體排名。然而疫情之後，世界大學排名機構重新強調基礎科研的比重，陽明交大在評比上也就轉為弱勢。

程海東也表示，在陽明交大內部的自身調查評估中，國際論文表現上，量的產出其實和去年差不多，質在自評中也不差。其中推測，可能是全球疫情的關係，讓調查機構調整了各學科的算分比重，拉高了醫學領域的評分，但陽明交大在疫情相關領域的研究論文相對較少，造成了總成績的跌落。

此外，在「辦學聲望」部分，陽明交大去年成績很好，但今年明顯跌落，程海東分析，可能是調查機構所挑選的調查對象有調整，導致陽明交大因合校兩年的「新大學」身份，在印象分造成了劣勢，「之後隨著時間累積，相信這部分的排名會漸漸回升。」

不隨機構指標改弦原本該走的路，但用三枝箭強化國際連結

其實，全球有各種不同類型的大學排名系統，有些單純看量化的學術表現，有些則會加入質化的專家評價和雇主印象，有些則強調社會趨勢，例如關注一所大學在「永續」面向上的表現。

陽明交大雖說今年在英國THE排名大幅下滑，但在另一個同樣重量級的QS世界大學排名，則從去年的全球262名，進步到第202，表現提升；而在只鎖定「教學、研究、國際多樣度、財務健全度」四個面向、以20個量化硬指標做評量的俄羅斯RUR世界大學評鑑，更是全台唯一進榜百大的學校。

「單年名次如果變化太大，反而會讓外界質疑調查機構的正確與公正性，」程海東說。對於這次THE 2023世界大學排名所以來的外界疑惑，程海東指出，面對大學排名，除了看名次與變化外，更應注重四個重點：

1.鑑別度：排名是否符合大眾對辦學認知的合理性？ 2.穩定度：指標設定與資料來源，是否常大幅變動？ 3.公平性：評比的數據與資料來源，是否公正公開？ 4.正確性：數據來源的正確性、指標能否凸顯高教趨勢？

林奇宏強調，學校辦學不應隨特定排名起舞，然而各種排名，卻也是學校用以檢視自己的機會，表現好的，感謝同仁的努力；表現不夠好的，則作為檢視的機會。程海東也表示，陽明交大在檢視學校發展方向與THE評量指標可對應之處後，有三個確實可以更努力的方向：

一是「國際交流的強化」，國際交流、國際合作本來就是陽明交大的辦學重要方針，透過國際合作，讓學術研究、產學合作、教學提升都可以得到更多的助益，這也是接下來要繼續努力的目標。

林奇宏則提出，未來將更加強與國際頂尖大學合作、簽訂MOU，例如今年暑假已經前往拜訪美國三家頂尖大學，雙方都有強烈的合作意願。例如透過雙聯學位，不只讓兩地學生可以交換，更加強雙方實驗室、教授群的連結，創造更多的國際學術合作機會。

二是「教師論文的優化」，林奇宏表示，例如學校某些實驗室，過去專注於和企業拿案子，有很好的應用產出，也拿到很豐富的資金，但對於期刊論文發表可能比較忽略，這部分可能就會需要透過某些校內機制，來更鼓勵老師發表期刊論文。

程海東對於「會議論文」部分，則表示會議論文可以做為教師升等之用，但因為只是學術會議中的發表物，通常只有短效性，不具長久性，也幾乎不會被其他研究作文引文，「透過中庸調整，鼓勵老師發表更具長久性的國際論文，提高陽明交大的引文率，是努力方向。」

三是「國際聲譽的提升」，陽明交大合校之後，對於許多海外學人者與業界專家來說，等於是一所「新大學」，確實需要對國際強化打造「陽明交大」的品牌認知，這部分需要彌補，透過更多的國際交流、國際合作，讓世界重新認知陽明交大。

「頂大的學術發展，必須科研與應用並重，學校也會更專注兩者之間的平衡，」從陽明交大在各項排名的表現中，林奇宏提出對未來的想法。

（本文出自2022.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）