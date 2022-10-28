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影／台大新當選校長陳文章 再回應論文事件

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台大新當選校長陳文章今舉行記者會說明治校理念，對於社會紛擾的爭議事件，他堅守校園純淨和自主，作為知識份子該出來講話就會講。記者潘俊宏／攝影
台大新當選校長陳文章今舉行記者會說明治校理念，對於社會紛擾的爭議事件，他堅守校園純淨和自主，作為知識份子該出來講話就會講。記者潘俊宏／攝影

台大作為台灣高教旗艦學府，從最近發生的林智堅論文案到之前許多社會爭議事件，社會上許多人都希望台大校長出來發聲，新校長當選人陳文章今表示，他堅守校園純淨和自主，作為知識份子該出來講話就會講，而最近發生的林智堅論文案與台大切身相關，台大校長一定要出來講話，事後也做了懲處與修改論文審議規則等，他期許老師對研究生論文能多加指導訓練。

陳文章表示，他當選台大校長後，許多網路留言也對他不滿意，這表示大家對台大的期望很高，台大作為社會的金字招牌，希望台大在教學研究與培育人才上應該多著墨，論文事件後台大做出對老師的懲處追究、也修改學生論文必須比對的規則，也希望老師在指導學生時，在學習研究時就應該給學生足夠的訓練，讓學生了解寫論文的架構與規則，包括文獻回顧如何寫，避免變成抄襲

台大新當選校長陳文章今舉行記者會說明治校理念，對於社會紛擾的爭議事件，他堅守校園純淨和自主，作為知識份子該出來講話就會講。記者潘俊宏／攝影
台大新當選校長陳文章今舉行記者會說明治校理念，對於社會紛擾的爭議事件，他堅守校園純淨和自主，作為知識份子該出來講話就會講。記者潘俊宏／攝影

台大 林智堅 陳文章 抄襲

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