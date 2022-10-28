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專訪／台大新科校長陳文章：不是哪個領域發展得好就盡量招生

聯合報／ 記者許維寧馮靖惠／台北即時報導
台大新科校長陳文章教授接受專訪時表示，高教攬才應有整體戰略，「不是哪個領域發展得好就盡量招生」。記者潘俊宏／攝影
台大新科校長陳文章教授接受專訪時表示，高教攬才應有整體戰略，「不是哪個領域發展得好就盡量招生」。記者潘俊宏／攝影

國立台灣大學日前選出工學院院長陳文章為第13任校長，並獲教育部同意聘任，將於明年1月8日正式上任，未來將為高教龍頭台大掌舵四年。陳文章今天接受《聯合報》專訪，近年科技業蓬勃、企業廣納徵才，政府則每年予以頂大資通訊外加名額，但陳文章表示，高教攬才應有整體戰略，「不是哪個領域發展得好就盡量招生」。

高教整體招生 「目前確實需要檢討」

為推動國家產業發展，109學年起教育部逐年核定頂尖大學擴增資通訊科系招生名額，隨外加名額增加，也連帶讓大學整體招生名額膨脹，人數愈招愈多，學生素質不見得齊一。陳文章今接受《聯合報》專訪論及高教人才培育和發展，他表示，國內應該制定高教整體招生戰略，「目前確實需要檢討」。

陳文章說，招生策略並非設定今年、明年招多少學生，或招不好就減招，「也不是哪個領域發展得好就盡量招人」。目前外加名額多落在電資等相關科系，他以iPhone手機為例，iPhone就是科技業現有技術加上人性考量，人文社會對科技脈動仍有其影響。電資等理工科，應想辦法讓其他領域加入，才會有突破性的發展。

陳文章表示，教育不應該是哪個產業發展興旺，大學就隨之培養一批領域人才，「這樣下去培養不完」，伴隨AI發展，學生應該要具備自主學習、數位素養的能力，才能因應時代變化企業需求，也能減緩少子化下產業人力不足的問題，才能發揮重質不重量的優勢。

但隨之而來大學教育必須再革新，陳文章表示，目前校長管中閔任內台大致力推動院學士、校學士，以及設有約230個領域專長，目前校學士只有2%，希望於任期內慢慢地擴大，並由工學院和醫學院先提出院學士願景。台大工學院目前也設立了全英文的院學士，未來鼓勵人文社會學生，可透過領域專長和院、校學士來加強技能，「不注重人數多寡，但要注重人才培育」。

陳文章說，未來將擴大、獨立校務研究發展辦公室，持續分析學生學習、就業做，甚至邀請國外大學校長、校友擔任諮詢委員，未來以至少四年做校務規畫。

任內擬推動「國際聯盟對國際聯盟」

陳文章表示，除了強化國內人才領域加值，台灣更應該在少子化下面向國際。他希望任內可推動「國際聯盟對國際聯盟」，國內大學目前已經有台大系統、台聯大系統，除了推動國內聯盟對接，也應將觸角延伸至歐美等大學聯盟，規畫每年和歐美、日本等13個機構發展校務研究合作，提供學生雙聯學位的同時，也能於重點議題上設立學位學程、合作計畫，甚至推廣到老師共同聘任。

「國際化不是看有多少姊妹校」，除了推廣聯盟，陳文章也盼於台大成立10個國際頂尖研究中心，廣邀國外大學、企業當夥伴，並藉由官方挹注，邀請國際專家學者駐訪。

少子化下國內生源有限，陳文章也分享，他過去曾擔任兩年東南亞教育中心主任，期間走訪過泰國、越南、馬來西亞數十間當地中學，在出訪過程中也觀察海外高中布告欄，近年也出現日韓等大學招生訊息，只要當地學生表現優異，就會給予四年獎學金。

「用獎學金我們肯定敵不過歐美日」，陳文章說，盼提出「國際中學聯盟」並由合作企業捐贈獎學金，推動學士加碩士五年3+2計畫，學生若在學表現優秀，畢業後可好獲得企業面談機會，讓學生有機會留用於企業或學成歸國可到企業海外分公司任職。

陳文章說，「一定要跟企業、對方學校有合作體制」，在於台灣的資金有限必須用在刀口上，但可以嘗試靠體制彈性、未來工作媒合爭取更多海外學生。

陳文章認為，台大跟他國學校比資金也許不如人，但能與企業結盟、透過打造體制吸引外國學生。記者潘俊宏／攝影
陳文章認為，台大跟他國學校比資金也許不如人，但能與企業結盟、透過打造體制吸引外國學生。記者潘俊宏／攝影

陳文章 台大 高教

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