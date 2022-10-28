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成大校長遴選本周日出爐 黑函耳語滿天飛競爭超激烈

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大本周日將選出新任校長。本報資料照片
成大本周日將選出新任校長。本報資料照片

成大校長遴選將在本周日30日舉辦，由遴選委員會從4名候選人中選出新任校長，而今年的遴選過程相當不平靜，除了有一開始的內定傳聞，後來又發生罕見的推薦人數不足，目前即將進入最後「見真章」階段，但卻黑函耳語滿天飛，競爭激烈的情況不亞於年底的九合一選舉。

對此，成大校長遴選委員會發言人李俊璋表示，黑函指涉不會理會，以免被有心人利用，30日將依照程序選出新任校長。

成大現任校長蘇慧貞8年任期將在明年1月底屆滿，學校啟動遴選作業，經過第一輪的全校教師同意權投票，原本5名候選人中有4人獲得同意，30日將由遴選委員會投票選出新任校長。

4名候選人都是成大的老師，包括法津系教授、曾擔任台南市副市長的許育典，曾任行政院科技部政務次長、也是現任副校長蘇芳慶，電機資訊學院院長詹寶珠與成大醫院前任院長沈孟儒。

蘇慧貞8年前爭取校長時也曾不平靜，有學生質疑遴選過程有瑕疵，並因此對簿公堂，紛紛擾擾多年，一直到連任成功後風波才平息；而今年的新任校長遴選啟動之初就黑函不斷，質疑遴選委員名單不公，而有內定的傳聞，之後可能受此影響，推薦候選的人數一度不夠，委員會只好延長時間，而最後推薦名單全部都是校內老師，在各國立大學校長遴選中顯得美中不足。

最近網路上與校內黑函滿天飛，大多指向其中一名候選人，質疑其牽涉到的採購案，並據指出，有校內人員已持相關錄音向監察院提出檢舉，鬧得沸沸揚揚。

成大醫院 校長遴選 蘇慧貞

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