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影／扎根產學培育人力 蔡總統為「產學創新學院」揭牌

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台科大「產學創新學院」院長李三良表示，「產學創新學院」將與企業共同推動人工智慧、智慧製造及能源永績等產業的發展。記者杜建重／攝影
台科大「產學創新學院」院長李三良表示，「產學創新學院」將與企業共同推動人工智慧、智慧製造及能源永績等產業的發展。記者杜建重／攝影

國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統親臨致詞。蔡總統表示，「產學創新學院」未來將承擔起為國家培育先進科技人才的重責大任，透過學界跟業界的積極合作，共同培育出更多具有產業實作能力的人才。

蔡總統表示，台科大是技職體系第一所高等教育學府，具有深厚研究基礎，長期擔任推動高科技產業發展的重要角色，她要特別感謝台科大積極響應政策，為了因應最新科技趨勢，這個學院將會聚焦在人工智慧、智慧製造，以及能源科技三個面向，透過產學合作的資源繼續強化關鍵技術、提升資通訊產業 、能源科技產業的國際競爭力

台科大校長顏家鈺表示，台科大已經有與產業深度鏈結的優良傳統以及高度國際化的師生團隊，透過「產學創新學院」的產官學合作平台，更能夠深化研發核心技術及培養優質人力，藉由結合內外資源，為學生開拓更寬廣的研發進路，更多元的前瞻性發展。

台科大「產學創新學院」院長李三良表示，台科大依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立「產學創新學院」，包括研揚集團、鈊象電子、台達電子、正崴精密、上銀集團、撼訊科技、融程電訊、英業達、達佛羅、利凌企業及群聯電子等標竿企業，支持台科大每年規模逾億元的合作，共同推動人工智慧、智慧製造及能源永績等國家重點領域產業的發展。

國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統親臨致詞，並與企業代表一同合影。記者杜建重／攝影
國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統親臨致詞，並與企業代表一同合影。記者杜建重／攝影
蔡英文總統表示，「產學創新學院」未來將承擔起為國家培育先進科技人才的重責大任。記者杜建重／攝影
蔡英文總統表示，「產學創新學院」未來將承擔起為國家培育先進科技人才的重責大任。記者杜建重／攝影
國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統(左二)親臨揭牌並致詞，離去前向與會人士揮手致意。記者杜建重／攝影
國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統(左二)親臨揭牌並致詞，離去前向與會人士揮手致意。記者杜建重／攝影
國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統(左四)親臨揭牌並致詞。記者杜建重／攝影
國立台灣科技大學上午舉行「產學創新學院」揭牌儀式，蔡英文總統(左四)親臨揭牌並致詞。記者杜建重／攝影

台科大 競爭力

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