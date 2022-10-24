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《金融時報》全球EMBA百大評比 中山大學全台唯一入榜

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），中山大學第91名，是全台唯一入榜學校。圖／中山大學提供
英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），中山大學第91名，是全台唯一入榜學校。圖／中山大學提供

英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），中山大學第91名，是全台唯一入榜學校。中山管理學院EMBA校友以傑出的企業表現獲得肯定，其中校友滿意度尤其亮眼。

中山大學表示，《金融時報》百大EMBA評比為全球具權威的EMBA排行榜之一，以畢業3年的校友為調查對象，評比標準包括職涯發展（Career Progress）、學院多樣性（School Diversity）及研究和企業社會責任（Research/ESG）等。其中職涯發展針對學生就讀EMBA前後的變化，如平均薪資和薪資漲幅等進行調查；另外還包括學校師生組成多樣性、學習環境等多項評比。

這次評比調查對象為2019年畢業的中山大學EMBA第20屆學生，從就讀前到畢業3年後的薪資成長率為53％，平均年薪為18萬1910美元、約新台幣580萬4047元；目標達成率為74%，在進榜的亞洲學校中位居第7，顯示EMBA豐富多元的課程對於學生畢業後的職涯發展有顯著且正向的影響。在學院組成多樣性方面，中山管院國際委員比例占68%、國際教師為17%，顯示中山管院致力經營國際化學習環境的成果豐碩，吸引許多優秀國際教師和學生來台。

《金融時報》特別重視ESG評比項目，中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山大學積極推動大學社會責任（USR），管理學院創全台商管學院先例，自2018年起出版管院社會責任年報，帶動系所師生落實學院社會責任，並常年推動永續發展，教師在教學中導入環境保護、社會責任以及公司治理的概念，致力於培育具ESG與CSR意識和行動力的優秀人才。

中山大學有感於大中華地區、東南亞自由貿易區及亞太地區國家人力資源和市場日益合流的趨勢，2005年開辦「高階經營管理碩士班亞太營運管理組 」。2011年與上海同濟大學EMBA深耕兩岸EMBA有成，共同攜手成立「兩岸高階經營管理碩士在職專班」，以因應台灣及中國高科技網絡整合的潮流。

中山大學管理學院院長葉淑娟表示，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比，2019年起更晉升至4片棕櫚葉並蟬聯至今。2020年則通過國際商管學院促進協會AACSB第4度認證，國際化程度與教學研究品質備受肯定。英國《金融時報》2022年全球百大EMBA排行公告https://rankings.ft.com/rankings/2876/emba-2022

英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），中山大學第91名，是全台唯一入榜學校。圖／中山大學提供
英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），中山大學第91名，是全台唯一入榜學校。圖／中山大學提供

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