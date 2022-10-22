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未來競爭力在哪？中原大學「智庫講座」　暢談人才應具備2大領域能力

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image source：中原大學提供

文／陳盈蓉

中原大學為慶祝創校67週年，在10月15日校慶這天，不僅以「校友日」活動盛大迎接各地校友返校，也在校慶期間舉辦「智庫週」講座，盼藉由一系列講座讓師生校友更了解政經時事，做到立足台灣、放眼世界，成為促動國家發展的重要「智庫」。

中原大學培育學生具備軟實力與硬實力

中原大學以理工起家，在「全人教育」理念下，不僅注重學科知識，也重視跨科整合，主力培養學生適應現今生活及未來世界所應具備的軟實力與硬實力，發展至今已擁有理、工、商、法、設計、人文與教育、電機資訊、智慧運算與量子資訊等共8個學院，畢業校友超過14萬人。

中原大學培育學生具備軟實力與硬實力

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全球供應鏈重組　鼓勵學生往AI與大數據方向走

而「智庫週」講座是67週年校慶前，學校為師生校友精心籌劃的活動，期許所有中原人在全球永續發展的脈絡下，能累積自身實力，與時代脈動共進！其中10月13日演講主題為「IPEF下印太區域經濟的整合與重組」，主持人為商學院院長李正文，並特別邀請到資策會MIC資深產業顧問兼資深總監陳子昂，與中原大學企管系教授、全球台商研究中心主任林震岩與其展開精采對話。

作為主講者的陳子昂表示，全球供應鏈重組，資通訊廠商生產與產業價值鏈變化，從世界工廠（中國），現已轉變為Made In Everywhere，並指出「地緣政治」及「疫情封控」會加速區域半導體供應鏈，促使半導體供應鏈韌性漸成形，而台美的合作具備優勢互補。

不過隨著地緣政治風險加劇，美中科技戰還在持續延燒，已形成兩大陣營，像是雲端服務仍是美中陣營瓜分，代表「一個世界、兩套系統」是必然之趨勢。另外，數位經濟崛起，進而帶動5G、AIoT等數位建設與智慧應用，陳子昂認為，數位經濟+5G，將促動新情勢與新商機。對此，針對學生關心的未來就業市場問題，陳子昂也建議中原大學生可往AI與大數據方向加強培訓，這在未來會有很大的競爭優勢。

全球供應鏈重組　鼓勵學生往AI與大數據方向走

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「半球化」可為台灣帶來經濟真正的全球化

至於10月14日下午最後一場「智庫週」演講，講座主持人為企管系教授顧志遠，校方力邀中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳分享「『半』球化下的全球經濟格局與變化」，其中與談人是中原國貿系傑出校友，在海外各地經營事業有成的中原大學全球校友總會會長、馬來西亞全球產學研創協會會長方俊能。

李淳在該講座中分析指出，所謂「半球化」的背景，是指大國從戰略合作走向競爭，又或者是從比較優勢走向經貿互補，像美中「脫而不斷」的經貿關係，就是最好例子說明。他認為，「半球化」可為台灣帶來經濟真正的全球化。

加上現在「左右逢源」時代開始退場，台灣必須有真正全球化的準備，包括政府及企業都需有人、資、法、財、數位轉型的計畫。因此，他也鼓勵時下年輕人要保持開放心態，並提高動機（Motivation），尤其印太是世界的下一步，具備好外語及跨領域能力，可以有「向南行」發展的機會。

「半球化」可為台灣帶來經濟真正的全球化

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最後中原大學10月15日校慶當天，校長李英明也和校友們分享好消息，透露中原大學不僅111學年度招生達成率是全國私立綜合大學之冠，連學士班新生註冊率也都是連續3年高達100%，表示這是所有師生校友共同努力的成果。

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