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知名企業女董事開講座談趨勢 逾300位台大生搶修

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
嘉新水泥股份有限公司總經理王立心於領導力講座與同學分享。圖／台大提供
嘉新水泥股份有限公司總經理王立心於領導力講座與同學分享。圖／台大提供

國立台灣大學自110學年度與女性企業領袖團體「台灣女董事協會」合作開設「領導力講座」課程，提前讓學生掌握市場就業趨勢，至今已有18位企業領袖與同學講座，修課人數累積已逾300位學生選修，超過1000人次旁聽。

台大邀請台灣知名企業女性董事辦理領導力講座，實踐「聯合國永續發展目標」中SDG4「優質教育」、SDG8「優質工作和經濟成長」等項目，期盼學生能從各產業領域佼佼者的學思歷程中，對企業經營及產業趨勢有進一步認知。

台大本學期邀請遠東巨城購物中心董事長李靜芳、Shopping99共同創辦人彭思齊、宏亞食品股份有限公司董事長張云綺、天成醫療體系創辦人暨立法委員張育美、嘉新水泥股份有限公司總經理王立心、共想行銷顧問股份有限公司願景長莊淑芬等六位企業領袖，談論各領域趨勢方向，現場亦可提供實習機會。

生產77乳加巧克力的宏亞食品董事長張云綺，分享將花生的外皮紅衣進行加工，作為營養飼料餵養蚯蚓，以取代化肥與農藥；水泥廠首位女總座嘉泥王立心總經理則表示，面臨全球情勢變化，企業如何與時俱進，有彈性發展出新市場趨勢是傳統產業轉型的核心關鍵。

領導力講座吸引校內師生聆聽，台灣女董事協會理事長蔡玉玲也鼓勵學生，每一條路都可以有不錯的風景，試著去嘗試不同的可能性。讓同學透過了解不同領域，進而充實自我，並與產業連結度更高。

領導學程開授教師教授丁照棣則表示，希望學生聆聽企業家的演講後，可以對自己的未來有更寬廣的規劃，不因科系、專業、性別自我設限。因為對不同企業的了解，也可以進行學習與職涯規劃。

系列課程將持續邀請各方菁英領袖分享在企業中的領導經驗，作為領路人，讓學生更容易確認自己的志趣，發揮所長。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳與台大學生合影。圖／台大提供
遠東巨城購物中心董事長李靜芳與台大學生合影。圖／台大提供

台大 飼料 菁英

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