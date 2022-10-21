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女大生當直播主「月入6萬」不愁生活費 網一片羨慕：好心動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生分享自己的直播主經歷，月入6萬的生活讓許多網友都羨慕了。 圖源：ingimage
一名女大生分享自己的直播主經歷，月入6萬的生活讓許多網友都羨慕了。 圖源：ingimage

有一名大學生近日分享，她靠著直播工作賺取大學生活的生活費，從2萬5一路賺到6萬，甚至超越許多一般上班族的薪水，就連男友也都是在直播平台上結識，讓許多網友紛紛留言「看了有夠心動」。

一名女大生在Dcard心情版上發文，表示自己目前是直播主，在接觸直播以前自己都在餐廳打工，假日都從早上到晚，上完班身心都會超疲憊，完全沒心力參與其他東西活動。而原PO本身學過吉他與鋼琴，姐妹也一直鼓勵她嘗試直播主，之後就試著嘗試「綠播」，也就是非色情類的直播。

原PO從菜鳥期開始，每天固定唱2小時，連續唱了1個月左右後，就開始有固定的粉絲出現，收入也大約落在2萬5，已經比原本的打工整整多1萬；老鳥期後，自己已經有更多穩定粉絲，原PO也透過這些收入投資自己，學習更多音樂技術和購入更好的設備，一個月播60小時讓他月入6萬，讓她不用擔心大學的生活費。

目前則因為要準備畢業論文，有減少時間，但仍有月入4萬的成績，除此之外，她也在直播平台上認識現在的男友。原PO認為，用自己的優勢跟才華賺錢「沒什麼不好」，也希望對直播有偏見的人不要酸言酸語，可以更重視直播這個產業。

許多網友看完後紛紛留言回應「⋯窮鬼我本人看了有夠心動」、「我朋友也是主播，她也是跟我說做主播很好賺XDD」、「我做也覺得很好賺，但被抽很多不太爽」、「月領六萬以學生來說算財富自由了吧XD」、「真羨慕可以發大財」。

直播主 主播 大學生 打工 薪水

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