增加學識、拓展視野！政大行管碩預約自己的傑出

聯合線上／ 聯合報記者/張振群

很多人畢業投入職場多年後，才發現所學不足或無法學以致用，或在成家立業之後，仍想持續學習並獲取新知時，不少人都會選擇在職進修來提升自我的學識程度。有職場人士最強發電站之稱的國立政治大學社會科學學院行政管理碩士學程MEPA (Master of Eminent Public Administrators)，則是孕育出許多對社會有貢獻的人才。

在職人士的知識補給站
今年剛獲頒行政管理碩士學友會「傑出學友獎」的姚綺蘭，過往曾任職行政院及立法院等多項重要公職，並於民國九十二年榮獲行政院「模範公務人員」殊榮肯定。為提升公務人員學養，公部門向來鼓勵人員在職進修，再加上自己的女兒也是政大校友的鼓舞下，社科院行管碩成為她當時在職進修的首選。

今年剛獲得行政管理碩士學友會「傑出學友獎」的姚綺蘭表示，對於自身知識要求與進修夢想，因而選擇政大社科院行管碩。 圖／政大社科院行管碩提供
今年剛獲得行政管理碩士學友會「傑出學友獎」的姚綺蘭表示，對於自身知識要求與進修夢想，因而選擇政大社科院行管碩。 圖／政大社科院行管碩提供

姚綺蘭提到：因為有了職場工作的經驗，對於新知學習會有更深的領悟。在校期間經由師長的薰陶以及同學間相互交換不同崗位的職場經驗，不僅大幅拓展視野，更豐富自己的人文素養。近四十年公職生涯中最難忘就是跨單位調升評審面試時，主考官對她說：「政大把妳訓練得很好！」

專業訓練多元選擇
致力於故鄉發展並投入社會企業的甘樂文創執行長林峻丞，不僅是行政管理碩士學友會理事長，一一〇年更榮獲「第五十九屆十大傑出青年」。投身地方公益事業的他，雖然明白自己有豐富的實務經驗，但學術專業仍相對薄弱，為求實務與學理能完美結合，並相互應用進而擴大善的漣漪，他也毅然選擇社科院行管碩來自我在職進修。

林峻丞表示政大行管碩士學程相比其他學校有更多元的課程，不是只有單一領域的學習，從公共政策到社會企業等，皆可以獲得更廣泛的知識領域。 圖／政大社科院行管碩提供
林峻丞表示政大行管碩士學程相比其他學校有更多元的課程，不是只有單一領域的學習，從公共政策到社會企業等，皆可以獲得更廣泛的知識領域。 圖／政大社科院行管碩提供

林峻丞提及因為行管碩相比其他碩士在職專班有更多元的課程，從政治、經濟、社會不同面向的專業規畫，但又兼具跨組學習彈性，可獲得的知識更廣泛且深入。身為「小草書屋」的創辦人，林峻丞身體力行秉持用生命影響生命的信念，透過學術理論結合豐富實務經驗，解決當前社會企業所面臨的挑戰。

預約我的傑出
社科院行管碩執行長羅光達教授也指出，在職專班就是要鼓勵目前已投入職場的社會人士，有機會再回到校園充電並提升自我。行管碩從課堂學習到論文寫作與學術倫理都有所訓練與堅持，目的就是希望同學們能從「處處留心皆學問」的環境與態度中追求自我專業的學習，而非僅止於學位或學歷的追求，並期許自我未來可將所學以科學的方式回饋到工作甚至貢獻社會，成就更傑出的自己。

政大行管碩士學程執行長羅光達教授表示，該學程是希望學生們能將學習的過程中所獲得的新知，回饋到工作中甚至貢獻社會。 圖／政大社科院行管碩提供
政大行管碩士學程執行長羅光達教授表示，該學程是希望學生們能將學習的過程中所獲得的新知，回饋到工作中甚至貢獻社會。 圖／政大社科院行管碩提供

政大行管碩112學年度招生，10月23日、11月13日將舉行招生暨報考說明會，想要更了解本學程，可上行管碩官網查詢。

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