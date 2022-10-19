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32歲男想進科技業...上四大研究所問「要讀嗎？」 過來人見系所急搖頭

青山宮槍手飲彈自盡 臉書曝遺言：我受不了社會就是人吃人

32歲男想進科技業...上四大研究所問「要讀嗎？」 過來人見系所急搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
有的人讀研究所成升遷墊腳石，也有人藉此轉換工作跑道。示意圖／ingimage
有的人讀研究所成升遷墊腳石，也有人藉此轉換工作跑道。示意圖／ingimage

有的人讀研究所成升遷墊腳石，也有人藉此轉換工作跑道。一名32歲網友畢業於國立電機學士，無相關工作經驗，今年錄取四大（意即台大、清大、交大、成大）通訊所，希望未來能在科技業留口飯吃。他也在PTT發文請益，若準時畢業屆時也34歲了，「科技業還會有人收嗎？是否有念的價值呢？」

貼文一出，網友們認為年紀不是重點，興趣和自身意願才是王道，「暫時不用考慮經濟的話，覺得有幫助就念」、「念對你喜歡的科系卡重要」、「讀啊，2年換個研究所學歷，划算啦」、「碩士是台灣CP值最好的學歷，能拿就拿，34歲還很多未來的機會」、「學歷跟一輩子的，有時會需要用到的，如果有條件去讀是值得，重點最後要能畢業，不然會很浪費時間」。

然而過來人見原PO考上「通訊所」卻認為不值得，「四大很值得，但通訊沒搞頭，我通訊所畢業的」、「確實，要嘛資工要嘛電子，別來通訊這不上不下的，我也通訊所畢業的」；另也有人認為職業的高度取決於過去經驗和心態，「學士畢業十年沒工作經驗，其實也沒差了，科技業去面一圈就知道值不值得」、「問學歷的價值不如問你自己的價值在哪」、「有些工作的門檻就是要碩士，碩士起薪也會比較高一點點，系統廠就沒啥差，豬屎屋（IC設計公司）就有差，問題是你32（歲）才大學畢業，面試通常會被問一下，你要想好怎麼回答這十年在做啥」。

不過撇開學歷之爭，針對原PO擔憂30歲後是否難踏入科技產業，網友則給予正面回覆，「如果學習態度正確絕對有用的，30多歲很多人才PhD（博士）畢業沒工作經驗呢」、「可以的，30歲不嫌晚，你看在職專班滿多更老的，34歲、四大畢業、有工作經驗，當然收阿沒差」、「32歲還考得上，我相信頭腦也很清醒」、「台灣職場35歲前進科技業都還行，有看過海歸33歲博士進GG的」。

科系 研究所 PTT

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