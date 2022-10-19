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校長高為元上任後籌組聚焦 清華大學公布五大發展策略

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學校長高為元公布策略發展目標。圖／清大提供
清華大學校長高為元公布策略發展目標。圖／清大提供

為準確定位清華大學的獨特性、訂定發展目標及願景使命，清大今公布五大發展策略，包括4年內將清大最具特色的「跨領域多元學習」比率從25％提升80％；建立雙軌導師制度以提升師生連結；並設立「清華傑出人才發展基金」，鼓勵優秀教師，有效攬才、留才。

清大指出，校長高為元今年5月上任後，馬不停蹄拜訪行政與教學單位、校友、政府部門及業界代表，瞭解各界期待及清大面對的挑戰，隨即邀集師生組成「策略規畫小組」，歷經7次會議逐步聚焦，在不同的校級會議討論及網站上 蒐集師生校友建議，召開全校公開說明會，於昨天向校務發展委員會提出完整報告。

清大近年致力推動跨領域雙專長，大學部約25％的畢業生均具備第二專長。策略小組成員之一的教務長巫勇賢表示，策略發展目標一就是要將清大的既有優勢再放大提升。未來參與志工、跨域實作、國際交流、出國比賽、磨課師(MOOCs)課程等多元學習都有機會獲採納學分。

目標二則是要提升師生連結，增加學生與導師的互動。策略小組成員中的學生代表黃恩明說明，此項目標將鼓勵學生與導師會談，並增設雙軌導師制度，讓系上或系外教師、退休教師、熱心校友陪伴學生成長，學生與學生之間也可成立互助的平台。

目標三是希望校內9成以上教師每年在教學、研究、輔導、服務4個向度上，為自己擬定超越前年的年度發展目標。高為元表示，這並不是強制要求老師每年要發多少論文、收多少學生，而是讓大家給自己一個機會自我檢核，並藉由老師以身作則，引導學生自我實現。

目標四是要建立以人為本的研究環境，在4年內設立「清華傑出人才發展基金」。策略小組成員之一的研發長邱博文提到，在薪資不如業界、國際競爭強烈的大環境下，大學近年在延攬優秀教師上遇到許多困難。他希望透過募款、產學合作、財務來源多元化等方式，建立清華自主管理基金，招募頂尖年輕教師，並獎勵表現傑出的教研與行政人員，在計畫第一階以25%之教師為目標，第二階段預計提升到50%的教職員。

目標五則是針對學生、教師及社會三大面向來評估並統籌各項目標的執行。策略小組成員之一的副校長戴念華表示，將把各項目標與深耕計畫結合，定期檢核境外招生、英語授課、永續發展、鼓勵教師參與國際學術組織等多元目標的成效。

策略小組成員之一的清華資工系大三生黃恩明說，校長剛上任時到各院座談，他提出了幾項建議，沒想到過不久就收到校長邀他加入策略小組的電郵，「真的是嚇一跳！」加入小組後，感覺能自在地且平等地與師長們討論，提出的各種建議也得到尊重，很榮幸可以參與形塑清華未來的發展方向。

黃恩明特別關注「提升師生連結」的策略目標。他認為，比起在學業知識層面解惑的導師，學生們更需要指導人生方向的良師益友；如果未來採取雙軌導師制度，學生的需求更可能被全方位地照顧到。

清華大學將發展雙軌導師制度，提升師生連結。圖／清大提供
清華大學將發展雙軌導師制度，提升師生連結。圖／清大提供

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