美到超乎你的想像！全臺最美大學圖書館Top10 這3間還是偶像劇取景地

大學圖書館也可以是打卡熱點！

臺灣有許多大學都以美麗的景色著稱，成為大家閒暇時刻走訪的特色景點，其中身為大學知識寶庫的圖書館，更常常是校內的標誌性建築，不少學校的圖書館都有別出心裁的建築設計，和校園美景相襯之下，成為拍照打卡的聖地，吸引不少人前往朝聖。



在眾多外型亮眼、景色宜人的大學圖書館中，哪一所學校的圖書館在網路上擁有最高的討論度呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友熱議的「全臺最美大學圖書館」Top 10，一起來看看吧！

image source: FB／國立臺東大學圖書館

NO. 10 暨南國際大學圖書館

暨南大學位於南投埔里，遼闊無際的山水風光讓暨大被許多人公認為臺灣最美的大學之一，無邊的綠地配上湛藍的天空，形成如畫一般的美景。位在校內的圖書館，在自然景觀的襯托下，展現出非凡的氣場。



爬上校園內的「勵學坡」，在最高點便可以看見暨大圖書館宏偉矗立，背後的群山和藍天讓人看了心情也跟著開闊起來，該處同時也是知名偶像劇《花樣少年少女》的取景地，許多網友紛紛表示：「暨大的圖書館感覺很棒」、「環境漂亮」。

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NO. 9 臺北大學圖書館

位於三峽的臺北大學圖書館，外牆採以在地鶯歌陶瓷打造出弧線造型，呈現出三峽山巒起伏與心湖水波的意象。透光的流線設計也帶出了絕美的光影變幻，是一棟外觀非常吸引人的建築。



圖書館的主建築分為南北兩部分，中間以七道空中廊道連通，在上頭還可以用不同角度欣賞圖書館本體，極具設計感的建築看起來通透而輕盈，坐落於校園內的大草坪上宛如一件藝術品，別具特色的建築吸引不少網友，「風景好環境舒適自在」、「外觀好看」。

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NO. 8 中正大學圖書館

中正大學一直都以美麗的校園著稱，在眾多「最美大學」的排行中總是榜上有名，還曾是熱門偶像劇《流星花園》的取景地，校內隨處都是美麗的風景，圖書館也是重要景點之一。



中正大學的圖書館外觀沉穩而典雅，復古的紅樓、斜頂再加上圖書館旁一整片一望無際的大草坪，看起來頗有歐洲學校的貴族氣息，優美的建築加上藍天綠地，隨手一拍就能得到一張美照，周圍的草坪也是不少人放鬆散心的好去處，「每個角落都是風景」。

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NO. 7 東華大學圖書館

東華大學依傍著花蓮的好山好水，坐擁得天獨厚的自然風光。建於這樣的美景之間，東華大學的圖書館成為許多人心目中的最美大學圖書館之一。除了自然美景的加持之外，建築本身獨特的風格也是亮點之一。



東華圖書館宛如城堡一般的外觀，被不少人認為像是《哈利波特》中的霍格華茲魔法學校。12層樓高的塔樓高高矗立，看起來氣勢磅礡，在塔樓上還可以一覽美不勝收的校園風光，以及一望無際的太平洋，美麗的景色令人心醉。

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NO. 6 亞洲大學 行政大樓暨圖書館

亞洲大學的行政大樓同時身兼圖書館，充滿希臘、羅馬風格的仿城堡建築中可以看見圓頂、拱門和廊柱等元素，滿滿的異國風情讓人步入其中仿佛置身國外旅行一般。



別具風情的特殊造型，讓亞洲大學圖書館成超熱門的拍攝場景，許多人都會在此拍攝婚紗照，也曾有廣告及《終極三國》、《偷心大聖PS男》等多部偶像劇到此取景，不少民眾也都會特地前來拍照打卡，去過的人紛紛表示：「環境感覺真的超讚的」、「大專院校的建築也能如此氣派」。

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NO. 5 清華大學旺宏館

清華大學的圖書館坐落在一片大草坪旁，簡約俐落的建築造型及內部設計，給人一種科技感。此為耗資約10億元建成的「學習資源中心－旺宏館」，圖書館於2012年遷入，外觀和設施都是非常嶄新的現代風格。



旺宏館的外觀以「展開的書本」及「滑鼠」為設計概念，希望能打造以學習為主體的空間，極具設計感的外型及內部的各項設施，吸引不少人前往朝聖，「清大圖書館很漂亮，空間也很舒服」、「清大圖書館真的高級」。

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NO. 4 中興大學圖書館

中興大學的圖書館坐落於校園內的中興湖畔，美麗的湖景讓人看了心情平靜，再加上佔地面積寬廣、猶如百貨公司的大型建築，氣派的畫面總是會吸引住許多第一次造訪此處的人。

圖書館大片的玻璃落地窗透著光線，別有一番風情，網友們也表示「風景好」、「可以待上一整天」。其實現在的中興圖書館，是經歷過過921大地震後再重建而成，過程中也有許多校內的教職員工與學生們齊心協力參與其中，這段歷史也替中興圖書館增添了歷史與傳承意義。

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image source: 大宇建築師事務所

NO. 3 臺灣大學圖書館（總館）

臺大圖書館位於椰林大道的底端，建於1989年，並在1998年正式啟用，為臺大校園內的地標建築。整體的建築設計延續了日治時間舊總圖的風格，具有許多復古元素，如拱門、拱窗、挑高門廳及迴廊等等，是一棟飽含歷史風情的圖書館。



身為臺灣第一學府的知識寶庫，臺大圖書館一直以來都吸引許多人前往朝聖，復古又文青的外型也深受不少人喜愛，成為熱門的外拍、打卡聖地，「外觀氣勢很美」、「漂亮到可以當觀光景點了」、「建築古色古香」。

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NO. 2 臺東大學圖書資訊館

臺東大學山海環繞，美麗的校園環境吸引許多遊客前往，位於校內鏡心湖畔的圖書館，特殊的外觀設計更是讓不少人特地前來打卡朝聖。五層樓的建築設計成山型，外牆的斜面還覆上草皮，看起來就像從原本的山坡地生長出來一般，頗有現代藝術的氛圍。



臺東大學圖書館充滿特色的設計，讓它在2015年被圖書館學會評選為臺灣10大圖書館之一，更是曾經登上國際知名建築師的網站，宛如美術館一般的外型獲得許多好評，「很特別的建築」、「金字塔造型的圖書館建築物超級吸睛」。

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NO. 1 政治大學達賢圖書館

於2019年落成的達賢圖書館，在試營運時就被多家媒體瘋狂報導，吸引許多人前往朝聖，剛啟用就已經被不少人評為「全臺最美大學圖書館」。坐落於湖畔的特色清水模建築，成為木柵新興打卡景點。



不只外觀漂亮，達賢圖書館的內部設計也是亮點之一。挑高通透的空間，再加上燈光點綴，讓不少人覺得就像是韓國首爾的「星空圖書館」一樣，營造出偽出國的氛圍，在因疫情無法出國的期間吸引許多人潮，「目前看過最美的圖書館」、「很漂亮採光也很好」、「室內室外都超美」。

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image source: 政大達賢圖書館

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月13日至2019年10月12日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全臺最美大學圖書館』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統