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自評6點與他校生「不一樣」 台大生見1特質有感：要趕投胎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台大是不少考生心中的第一志願，也是台灣民眾認定的頂尖大學。記者許正宏／攝影
台大是不少考生心中的第一志願，也是台灣民眾認定的頂尖大學。記者許正宏／攝影

台大是不少考生心中的第一志願，也是台灣民眾認定的頂尖大學，許多人也不免好奇台大生有什麼樣的特質與他校生「不一樣」。一名台大生就在Dcard「臺灣大學板」列出6點觀察，包括：1.知道什麼是「學術」、2.愛閱讀、3.不強調台大光環、4.思辨能力好、5.冷漠、6.感情觀自由，掀起網友們熱烈討論。

原PO解析，相較其他大學、研究生面對大考就是讀書，台大生更了解學術圈及學術地位，懂得培養相關能力，且較愛閱讀，書櫃上總是有很多書，不像他校朋友都沒有花錢買過課外書；觀察課堂情形，比起學到什麼都深信不疑、教授說什麼就相信，台大生更知道很多理論沒有必然正確性並懂得質疑，不過課堂上卻與教授互動少，下課也不太會和教授道謝。

至於多數人看待台大學歷彷彿看到「超級光環」，認為進台大就平步青雲、幫助交友，原PO則指出台大生自己「根本不這樣想」，甚至多覺得「台大很廢」、「爛台大」，甚至不會說自己是台大的。至於感情觀通常較為自由，會希望對方尊重自己的節奏，也因此多偏向自私的一方。文末，原PO也表示，不知道是不是和身邊朋友有偏差，或是觀察是否陷入什麼誤區，因此提出自身淺見想和大家討論。

貼文一出，板友們多對台大生「冷漠」有感，「關於第五點比較冷漠我有同感，我自己有修師大的校際課，教授跟同學都比較有互動，台大生上課也普遍不太會問問題跟回答」、「冷漠是真的，下課鐘一響好多人就立馬收包包，全班的那個拉鍊聲加起來大到老師拿著麥克風聲音都被壓過去了，有夠不尊重，好歹等台上的人結尾吧，是要趕去投胎嗎？我要是台大教授這樣久了也會失去教學熱忱」、「第五點有同感！還是很習慣下課時說謝謝老師，有種一堂課真的結束的感覺，但大家都書包收收就走了，害我也不敢講了」。

另也有人點出其他特質，「台大生真的比較聰明（我不是說別人比較笨）」、「台大生比較有政治意識與權利意識」、「還有一點，我覺得台大生好像比較敢表達自己的想法」；不過也有網友們不以為意，認為該文實為包裝好的「炫耀文」，「炫耀文⋯只是用很巧妙的方式包裝起來」、「你怎麼這麼愛討論台大優不優秀這類的話題啊，開口閉口都台大台大的」、「合理懷疑這些只是錯覺」、「結論：我是台大生，他們不是」。

台大 Dcard

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