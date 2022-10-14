2023年世界大學排名 雲林科大名列全球千大

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）公布2023年世界大學排名，台灣11所大學進入世界千大，包括9所普通大學、2所科技大學，其中國立雲林科技大學入列全球排名第601-800名，居國內第7名。

2023年世界大學排名納入104個國家地區1799所大學，是THE世界大學排名19年歷史中規模最大的一次。

此項排名依據1550萬份研究出版品，和1億2100萬次學術論文引用，及超過4萬份教學與學術聲望調查回函，數十萬筆數據分析所得到的結果；排名指標涵蓋教學、學術研究、學術論文引用率、產學收入與國際化等5大類。

雲林科技大學在「2022亞洲地區最佳大學」排名第251至300名，從去年排名科大第3前進到今年為科大第2，全台排名從第15名前進到第12名；此次世界大學排名也比往年進步，與成功大學、台灣科技大學同列第601-800名；此外在今年上海軟科世界大學學術排名（ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU）名列世界千大第801-900名。

校方說，在創新教學上，積極推動資料科學跨域學習，提升學生在資料革命時代的職場競爭力，而每位教師平均產學金額高達160多萬元，投入諸多心力鏈結產業，並招募優秀國際學者與學生，落實學術國際化，學術論文引用率也表現非凡。

校長楊能舒表示，進步幅度大是師生努力結果，但此次教學與學術研究排名表現不如預期，因相較他校校齡較年輕，反造成教學與學術聲望調查分數偏低，未來將投入更多國際交流，挹注創新教學與學術研究表現。