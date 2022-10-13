第三屆浯洲書院開訓 共招收培育29名大一新生

國立金門大學為培育學生成為軟實力與硬實力兼具的全方位人才，昨天舉辦第三屆浯洲書院開訓典禮，本年度共計招收29名的大一新生，以共宿、共學與共伴的方式培育，藉由多樣化學習環境與氛圍，提升學生學習意願與探索動機。

這項開訓由金大副校長暨浯洲書院書院長陳奇中主持，包括吳一德執行長、林黛琿副教授等師長出席勉勵書院生。

陳奇中表示，該書院的教育目標，旨在提升學生的學習態度、道德品行、人文素養、創新精神、關懷社會及國際視野等情操，他以「三品教育」勉勵書院生，待人接物應秉持「為人要有品德、做事要有品質、生活要有品味」，期許金大學子成為目中有人-懂尊重、肩上有擔-能承擔、手中有藝-一技之長、腹中有墨、心中有愛，學識與品格兼備的人才。

擔任第三屆書院導師的吳一德，則提出4A原則(Aim目標、Attitude態度、Ability能力、Action行動力)勉勵同學，在新冠肺炎疫情期間，許多人的生活及學習受到影響，展望未來的日子，大家保持健康、快樂的身心狀態，迎接大學的新生活，也希望大家在金大豐富的資源及協助之下，院生能夠主動積極的把握學習機會，入寶山勿空手而歸。