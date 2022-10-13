快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

第三屆浯洲書院開訓 共招收培育29名大一新生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第三屆浯洲書院舉辦開訓典禮，浯洲書院學生聆聽師長的勉勵。圖／金大提供
第三屆浯洲書院舉辦開訓典禮，浯洲書院學生聆聽師長的勉勵。圖／金大提供

國立金門大學為培育學生成為軟實力與硬實力兼具的全方位人才，昨天舉辦第三屆浯洲書院開訓典禮，本年度共計招收29名的大一新生，以共宿、共學與共伴的方式培育，藉由多樣化學習環境與氛圍，提升學生學習意願與探索動機。

這項開訓由金大副校長暨浯洲書院書院長陳奇中主持，包括吳一德執行長、林黛琿副教授等師長出席勉勵書院生。

陳奇中表示，該書院的教育目標，旨在提升學生的學習態度、道德品行、人文素養、創新精神、關懷社會及國際視野等情操，他以「三品教育」勉勵書院生，待人接物應秉持「為人要有品德、做事要有品質、生活要有品味」，期許金大學子成為目中有人-懂尊重、肩上有擔-能承擔、手中有藝-一技之長、腹中有墨、心中有愛，學識與品格兼備的人才。

擔任第三屆書院導師的吳一德，則提出4A原則(Aim目標、Attitude態度、Ability能力、Action行動力)勉勵同學，在新冠肺炎疫情期間，許多人的生活及學習受到影響，展望未來的日子，大家保持健康、快樂的身心狀態，迎接大學的新生活，也希望大家在金大豐富的資源及協助之下，院生能夠主動積極的把握學習機會，入寶山勿空手而歸。

金大表示，該校於109學年度成立「浯洲書院」，推動成效良好。浯洲書院採行的培育方式，將整合「金門學概論」課程、參與「通識領袖講堂」、與大師秉燭夜談、博雅暨環境生態教育、海內外志工等方式，學習與體驗金門在地文化，並向典範人物學習，本學年度已規劃10多場講座活動，完整建構大學生所需的人格素養。

第三屆浯洲書院日昨舉辦開訓典禮，浯洲書院書院長陳奇中與師生一起合影。圖／金大提供
第三屆浯洲書院日昨舉辦開訓典禮，浯洲書院書院長陳奇中與師生一起合影。圖／金大提供

金門 升學 素養

延伸閱讀

金大與菲律賓畢克大學遠距語言課程交換 受學生好評

教師節文昌國小文昌祠祀禮祭孔大典 翁章梁贈學童智慧糕

三義慈濟中醫醫院暖身義診 她期待不用往返台中看診

大陸古樹普查5株逾5000歲 樹王陝西軒轅廟黃陵古柏同類最老

相關新聞

世界大學排名台43所大學進榜 這3校首度角逐排行

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）台灣時間12日公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續七年蟬聯世界第一，台灣今年...

中部大學學生會「18歲公民權」巡迴講座 首場逢甲起跑

「18歲公民權」修憲複決案年底將併同地方選舉登場，修憲成敗將影響台灣青年參政權。逢甲大學學生會串連中部多所大學，發起「1...

成大團隊研發帶臂旋翼機操作新模式 獲國際肯定

無人機的發展是目前的產業重點，成大機械系教授劉彥辰帶領的團隊，針對帶有機械手臂的旋翼機，研發出新形態的「解耦控制架構」，...

第三屆浯洲書院開訓 共招收培育29名大一新生

國立金門大學為培育學生成為軟實力與硬實力兼具的全方位人才，昨天舉辦第三屆浯洲書院開訓典禮，本年度共計招收29名的大一新生...

世界大學榜 台大衰退74名

英國「泰晤士高等教育」特刊（ＴＨＥ）昨公告二○二三年世界大學排名，英國牛津大學連七年蟬聯世界第一，我國最高學府台灣大學排...

私立大學國際排行碾壓清交成 大學衝高分數有「門路」

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（10/12）公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續七年蟬聯世界第一，我國最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。