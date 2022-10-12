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私立大學國際排行碾壓清交成 大學衝高分數有「門路」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大2023THE排行落至五百名外，校長林奇宏表示，排行當作參考不會批評。本報資料照片
陽明交大2023THE排行落至五百名外，校長林奇宏表示，排行當作參考不會批評。本報資料照片

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（10/12）公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續七年蟬聯世界第一，我國最高學府國立台灣大學排名落至第187名，但幾所私立大學異軍突起，其中亞洲大學擠進世界前400名，更名列全台第四名、超越清交等名校。國內學者多表示，多可向排行機構購買相關諮詢，即可針對排行指標量身調整方向。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜，2023年評比前10名學校均位於美國、英國，第一名仍是英國牛津大學（University of Oxford），連續數年蟬聯第一；台灣方面，共計43所大專校院進入排名，其中以國立台灣大學排名187為最高，也是唯一進入前200名的台灣學府，其次則為中國醫藥大學、臺北醫學大學和亞洲大學；國人印象中的傳統名校清華大學、陽明交通大學、成功大學等均排在500名之後。

陽明交大校長林奇宏表示，尊重機構作出的排名也謙虛檢討，但校內先前也做過相關模擬，結果並沒有比去年差，如今一次掉了將近兩百個名次同仁也覺得很遺憾，「好像失去了一點努力方向。」但自己的實力自己最清楚，排行當作參考，學校不會批評。

林奇宏也表示，國人特別相信國際學校排行評比，對此，也有學校會找相關顧問公司做諮詢、找到進步方法，在招生和名聲上較有益處。

但一名公立大學教授形容，近年來各式國際排行都有濃濃商業味，在於可向學校收取諮詢費，再者，各項評比也不盡然契合台灣學校的辦學、研究目標，如評比中設有國際合著論文比例，國內大專校院如半導體研發多涉及專利問題，不會任意跟他人分享，若還在研究階段就在國際上曝光則形同雙面刃。

再者，該名教授也表示，排名評比也側重論文引述，部分私立大學會專門挖角引述度高的學者，甚至學者不必真的到校，只要借到名字放入學者名冊中即可，但公立大學編制很死，沒有真正應聘最多只能掛兼任教授，私立大學多不會有此問題，董事會同意即可。

升學輔導機構大學問執行長魏佳卉表示，學校也可向排行機構購買諮詢服務，便有專人指導如何調整分數，如今排行的周邊生意都在亞洲，在於華文文化圈最信國際排行。台大今年排行下跌，推估應是加權相較去年調整，即便學校有改善，但可能今年加權較低、用力錯方向，無法將努力轉換為較高的分數。

大學排名 亞洲大學 陽明交大 清華大學

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