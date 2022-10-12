教學、研究聲望下滑 「泰晤士世界大學排名」台大重摔74名

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天（10/12）公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續七年蟬聯世界第一，我國最高學府國立台灣大學排名則落至第187名，相較於2022年大幅退步74名。台大則回應，是在教學、研究指標兩項中聲望分數均下滑，但加權票數則上升，該排名也顯示台大還需自我砥礪、有進步空間。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜，2023年評比前10名學校均位於美國、英國，第一名仍是英國牛津大學（University of Oxford），連續數年蟬聯第一，第二名則是美國哈佛大學（Harvard University），英國劍橋大學（University of Cambridge）緊接在後名列第三。

台灣方面，根據THE排行內容，共計43所台灣大專校院進入排名，其中以國立台灣大學排名187為最高，也是唯一進入前200名的台灣學府，其次則為中國醫藥大學、臺北醫學大學和亞洲大學；國人印象中的傳統名校清華大學、陽明交通大學、成功大學等均排在500名之後。

台大近十年來於THE最優異排名為2021年，排名第97，2022年排行第113名略為下降，未料今年排名依次下跌74名。台大則表示，THE排名五大指標中，台大「教學」指標（30%）大幅後退原因，始於教學聲望分數下降16.9分，雖如此，但教學聲望加權票數事實上自177票增長至329.4票；「研究」指標（30%）後退原因亦同，因研究聲望分數下降15.7分。但事實上，研究聲望加權票數自182.4大幅增加至433.4票。

但台大也表示，除此之外，教學與研究中各項細項均為進步，如平均每師博士學位授與數（6%）上升9.8分、平均每師機構收入（2.25%）上升0.4分，生師比（4.5%）上升0.7分，教學整體得分50.2，僅略低於世界頂標50.4。

台大表示，評比中可以窺知，雖然台大在許多項目的客觀數字實際值上比去年有進步，但問卷類項目的主觀互評分數，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，也顯示台大還是必須自我砥礪、有進步空間，台大將持續努力，提升教學品質、發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，加強國際化及與研究機構的合作研究等。