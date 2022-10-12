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屏東旭海火箭發射場又有任務了！ 10月17日換成大試射
陽明交大ARRC團隊今年7月在屏東旭海科研火箭發射場，成功執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，這也是該短期科研火箭發射場域設立後的首次試射。國科會今天表示，第2支申請發射的團隊為成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，將發射兩節火箭測試脫節技術。
陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，今年7月在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。
國科會今天發布採訪通知，預告第2支申請發射的團隊是成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，發射前一天（10月16日）下午5時30分，成大團隊將在發射場接受採訪與拍照。但近期天候多變，若因天候因素致活動有變動，將儘速另行通知。
成功大學航空太空工程學系講座教授趙怡欽接受本報電訪時指出，成大過去試射的探空火箭為單節火箭，這次首度嘗試往多節發展，屆時將試射兩節火箭，測試火箭脫節的技術，「過去還沒有試過，不是很清楚」，有別於陽明交大的研發任務，成大的試射任務僅是研發技術上的測試。
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