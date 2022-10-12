快訊

獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

稱台灣為「煤礦坑裡的金絲雀」 美前國防官員揭護台2原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東旭海火箭發射場又有任務了！ 10月17日換成大試射

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今年7月10日，由台灣研發的小型探空火箭成功在屏東旭海發射場升空，現場氣氛熱烈。（圖／國家太空中心提供）
今年7月10日，由台灣研發的小型探空火箭成功在屏東旭海發射場升空，現場氣氛熱烈。（圖／國家太空中心提供）

陽明交大ARRC團隊今年7月在屏東旭海科研火箭發射場，成功執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，這也是該短期科研火箭發射場域設立後的首次試射。國科會今天表示，第2支申請發射的團隊為成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，將發射兩節火箭測試脫節技術。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，今年7月在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。

國科會今天發布採訪通知，預告第2支申請發射的團隊是成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，發射前一天（10月16日）下午5時30分，成大團隊將在發射場接受採訪與拍照。但近期天候多變，若因天候因素致活動有變動，將儘速另行通知。

成功大學航空太空工程學系講座教授趙怡欽接受本報電訪時指出，成大過去試射的探空火箭為單節火箭，這次首度嘗試往多節發展，屆時將試射兩節火箭，測試火箭脫節的技術，「過去還沒有試過，不是很清楚」，有別於陽明交大的研發任務，成大的試射任務僅是研發技術上的測試。

成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，將發射兩節火箭測試脫節技術，民眾可前往觀看區觀測。記者趙宥寧／翻攝
成功大學跨領域混合火箭團隊，預計於今年10月17日上午6時50分發射，將發射兩節火箭測試脫節技術，民眾可前往觀看區觀測。記者趙宥寧／翻攝

火箭 陽明交大 成功大學

延伸閱讀

台史博、成大及韓內兒科 保存推廣韓石泉遺留文物

日本小型火箭升空出問題遭引爆 首度發射失敗

火箭彈幕！《鬥陣特攻2》壁壘大招Bug讓正義無限從天而降 暴雪禁用英雄進廠維修

新北市與成大簽署土砂災害備忘錄 官學合作與國際交流

相關新聞

影／台大新校長出爐是否憂「卡管案」重演？潘文忠這樣說

國立台灣大學上周選出新任校長，工學院院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍，當選台大第13任校長。教育部長潘文忠今天說，目前為止學...

泰晤士世界大學排名公布 台大列台灣第一、全球第187名

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2023年世界大學排名，英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣大學則是台...

內幕／醫學院票數分散雙輸 郭大維、陳文章捉對廝殺

國立台灣大學今（10/7）選出工學院院長陳文章當選第13任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞...

屏東旭海火箭發射場又有任務了！ 10月17日換成大試射

陽明交大ARRC團隊今年7月在屏東旭海科研火箭發射場，成功執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，這也...

諾獎的奧祕／學藝術能增進科學成就？諾貝爾獎得主有一共同特色

愛因斯坦說，專家是訓練有素的狗，就是「專」了後就有盲點。只有跨領域，由不同角度剖析問題，才比較有機會突破。最近有國外研究發現，諾貝爾獎得主的共同特色是：大學到博士教育通常不是來自單一領域。譬如：諾貝爾科學獎得主的科學家接受木匠、金屬加工、繪畫、藝術等訓練的機率大約是普通科學家的9倍。諾貝爾經濟獎得主除了經濟學外，幾乎完全是從數學、物理與天文學而來。

從台大看大學校長遴選怪象：比人脈、派系的間接選舉

日前台大校長遴選暗潮洶湧，原本接洽的兩位國外學者也都拒絕，校內參選人之間也傳出一些角力，加上這次校長遴選甚至淪為政治審查的擂台，過程中，有學生要求候選人政治表態，依選前的政治操作，若是由前代理校長郭大維選上，恐怕卡管事件會再次重演，國內大學校長遴選成為一場「比賽人脈、派系、資源與影響力的間接選舉」，恐怕難以吸引外校人才參與。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。