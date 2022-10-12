賴清德呼籲打造「經濟、社會、民主、國防」四大特性
全球產業與環境快速發展，高等教育需積極蛻變，培育永績人才。由國立聯合大學主辦、遠見雜誌協辦「聯動蛻變 合心永績：培育產業精實影響力一關鍵論壇」下午在台北福華文教會館舉行，副總統賴清德出席致詞，強調蔡英文總統所提到的「和平、對等、民主、對話」四個原則及將台灣再打造成「經濟、社會、民主、國防」四大特性，來期勉各大學、各產業及社會共同努力。
會中將由產官學領域之傑出校友與產業領域代表人物，共同探討產學鏈結與高教永績人才培育在多元面向上的實踐與傳承。在國立聯合大學50周年校慶之際，期許為培育後代精實影響力貢獻心力，為台灣厚植世界級的競爭力。
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