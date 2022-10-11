孫中山時代展 建構中華民國道統與台灣民主社會對話

中山大學與教育部標竿計畫「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」、清華大學及國父紀念館，在中山大學圖書館聯合舉辦《發揚道統：孫中山時代展》，展出40件距今超過百年、清末民初時期的珍貴史料，包括孫中山罕見的大字墨跡，以及首度於台灣展出的1911辛亥年「武昌起義剪辮布告」等，展期到112年1月6日。

中山大學中文系助理教授莫加南與清華大學哲學研究所講座教授楊儒賓，導覽《發揚道統：孫中山時代展》。莫加南表示，此展以孫文的國際性、中華性與本土性為主軸，希望透過這3個面向，引領觀眾思考孫中山生平及其革命歷史，以及辛亥革命背後的「道統」思想傳承。

展覽內容包括晚清民初的書法、照片、報紙、藝術品等不同媒介的珍稀文物，以及孫中山本人、辛亥革命與台灣日治時期反殖民運動相關檔案。如孫中山墨寶「壽字中堂」，頭山滿書寫的「草書條幅」、「洗心方斗」，余漢謀「致蔣介石、孔祥熙、孫科、居正、于右任等人秘電」及「武昌起義─鄂軍都督府剪髮辮布告」，還有台灣議會設置請願活動等相關照片等珍貴史料。即日起於中山大學圖資大樓3樓藝文展覽室展至112年1月6日，開放時間為周一至周五早上9點至晚上9點，周六、日及國定假日休館。

楊儒賓特別帶來私人收藏「起義後各地都督府聯絡電報」，是1911年10月10日武昌起義後至1912年中華民國正式成立期間流傳的原件，首次正式於世人面前公開展現，具史料價值。