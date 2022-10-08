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新聞眼／擦亮台大 陳校長5大挑戰

聯合報／ 記者許維寧
台大工學院長陳文章榮膺台大第13任校長。 本報資料照片
台大工學院長陳文章榮膺台大第13任校長。 本報資料照片

台大新校長陳文章未來四至八年間將為高教龍頭掌舵，不過台大從過去戒嚴時期高舉維護學術自由大旗，到近年捲入政治深入校園、干預學術自主爭議，也讓陳文章一上任，恐怕就得先面臨人才外流、教授外流、政治干預校園、陳明通學倫案、學生心輔等五大挑戰。台大將在二○二八年滿百歲，怎樣重新擦亮台大這塊招牌，不僅台大人關心，國人也都在看。

香港、日韓等研究人員薪資佳福利好，導致我國近年高等教育人才外流愈來愈嚴重，這也是台大學生會日前向候選人提出的治校疑問。實際上，台灣教授薪資彈性小，除了流向鄰國和歐美，近年台大亦有不少教授外流至中東等新興國家，據一名曾待過沙烏地阿拉伯學術機構的台大教授表示，當地教授級薪資相當於台灣的六倍。

儘管教育部近年已推出玉山學者等符合國際競爭的薪資待遇，但頂尖薪資多以延攬國際學者為主，如何提升教授整體薪資待遇，讓頂尖人才願意留下，是高等教育需共同面對的挑戰。

除了學生、教授外流，台大近年也屢見政治干預學術爭議，從卡管案到林智堅論文抄襲案處處可見政治斧鑿，近期又爆出政治人物深入學界私相授受，以學歷作為權勢買賣，在在重傷台大聲譽。

由於目前陳明通學倫案也正審議中，預計後續將進入教評會，新校長仍須面對最終結果、帶領台大走過陰霾，不為特定政治勢力服務，而是回應前校長傅斯年名言「把這所大學獻給宇宙之精神。」

受校內競爭和社會期待影響，近年台大學生心理衛生狀況引發關注，學生團體多次呼籲應強化心輔人力、夜間諮詢需求，也有待新校長一同守護。

台大 薪資 大學生

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