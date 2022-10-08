快訊

不斷更新／國慶連假首日國5一早壅塞回堵3公里 避開國道6地雷路段

超大豪雨轟宜蘭！東北季風異常降水持續 吳德榮：下周降至16度

豪大雨影響 平溪線十分至菁桐暫停營運 預計中午12時恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大新校長出爐／跌破外界眼鏡 郭大維敗在被貼政治顏色

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
郭大維曾於卡管案期間擔任代理校長，本次遴選中呼聲高。記者林伯東／攝影
郭大維曾於卡管案期間擔任代理校長，本次遴選中呼聲高。記者林伯東／攝影

工學院長陳文章以黑馬之姿當選台大第十三任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞仁均未出線，跌破外界眼鏡。知情人士透露，遴選委員會第二輪投票剩下郭大維和陳文章，最終多數委員選擇陳；也有醫界人士分析，醫學院出現兩名人選是內部「沒喬好」，導致票數分散，雙雙未入第二輪。

台大校長遴選委員會有廿一人，其中包含學校代表九人，校友代表及社會公正人士九人及教育部遴派代表三人。選委員第一輪先對六位候選人進行個別投票，每位委員最多可投六票，可投以推薦或不推薦；獲得最多推薦票的兩人進入第二輪，單一候選人獲得過半、十一票可當選校長。

據了解，進入第二輪者為先前最被看好的郭大維和陳文章，廿一名遴選委員中，最終郭拿下八票，由陳文章當選，同樣是熱門人選的台大癌症醫院分院院長楊志新、台大雲林分院前院長黃瑞仁則未進入第二輪。

由於台大醫學院素來勢力龐大，有機會於本次校長遴選捲土重來，但未料兩名人選最終都未進入第二輪。一名醫界人士表示，醫學院兩名人選雖進入遴選委員會投票階段，但醫學院內部「沒喬好」，推派出兩個人選，「委員如果都投給兩位醫學院人選，未免也太明顯了。」最終結果就導致醫學院票數被分散，兩人都無法進入第二輪。

該名醫界人士也談到，最終剩下郭和陳，評估郭是輸在已被染上政黨顏色，最後階段不一定加分，甚至可能引來負面效應，於是最終由看不出政治色彩的陳文章出線。

一名熟知郭大維的教授也表示出乎意料。他說，郭大維有經驗、個性也好，「其實他一直沒有政治傾向。」但也許是台大近年有太多政治紛擾，委員更傾向選一位過去未激起任何政治議題的人選。

【相關閱讀】

台大選校長／陳文章一躍勝出成黑馬 熱門郭大維最後一刻被突襲？

醫學院 台大 陳文章

延伸閱讀

台大選校長／陳文章一躍勝出成黑馬 熱門郭大維最後一刻被突襲？

內幕／醫學院票數分散雙輸 郭大維、陳文章捉對廝殺

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

影／台灣大學校長遴選今晚揭曉 6候選人治校理念一次看

相關新聞

工學院長爆冷出線 台大新校長陳文章：打造引領世界的學府

備受各界矚目的台灣大學新任校長昨傍晚選出，台大工學院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍，當選第十三任校長，明年一月八日上任。遴選...

新聞眼／擦亮台大 陳校長5大挑戰

台大新校長陳文章未來四至八年間將為高教龍頭掌舵，不過台大從過去戒嚴時期高舉維護學術自由大旗，到近年捲入政治深入校園、干預...

台大新校長出爐／跌破外界眼鏡 郭大維敗在被貼政治顏色

工學院長陳文章以黑馬之姿當選台大第十三任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞仁均未出線，跌破外...

網路聲量高的葉丙成選輸了 太太一句話讓他肩頭一鬆

台灣大學校長遴選結果今傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成稍早在個人臉書po文宣布選輸了...

高教經費短缺 新任台大校長陳文章募款能力強

台灣大學新任校長由台大工學院長陳文章出線，將成校史第13任校長。受訪的台大教授皆表示，陳文章的學術領域精湛、行政能力強，...

內幕／醫學院票數分散雙輸 郭大維、陳文章捉對廝殺

國立台灣大學今（10/7）選出工學院院長陳文章當選第13任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。