陳明通案仍在審議 台大新校長陳文章「五大難題」待解

國立台灣大學今（10/7）選出第13任校長，預計將於明年1月8日上任，4至8年間將為高教龍頭掌舵。台大走過近百年風雨，從戒嚴時期高舉維護學術自由大纛，到近年再度引發政治深入校園、干預學術自主的爭議，除了學倫案殷鑑不遠，台大近年也面臨海外競爭、人才外流等挑戰，考驗新校長陳文章於內外夾攻中如何殺出生路，《聯合報》也為讀者盤點新任校長需面對的五大挑戰。

有鑒於亞洲中國大陸等國家崛起，加上香港、新加坡、日韓等研究人員薪資佳、福利好，導致我國近年高等教育人才外流，台大學生會、研究生協會日前向候選人提出治校疑問，其中以博士生留才、攬才獲得最多關注，候選人均表示願提高博士生活、研究、出國等獎助學金誘因。

再者，台灣教授薪資薪資彈性小，相較香港僅有四分之一，與美國相比差距更大。除了教授持續流向鄰國和歐美，近年台大亦有不少教授外流至沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等新興國家，據一名曾待過沙烏地阿拉伯學術機構的台大教授表示，當地教授級薪資相當於台灣的六倍，談錢非庸俗，而是留才、攬才最實際的依據。

教育部近年雖已推出玉山學者、玉山青年學者等符合國際競爭的薪資待遇，但頂尖的五百萬年薪多已延攬國際頂尖學者為主，如何提升台灣教授整體薪資待遇，讓頂尖的科研人才乃至於學生願意留下，是高等教育必須共同面對的共同挑戰。

除了學生外流外，台大近年也屢屢受到政治勢力干預，從2018年卡管案到今年林智堅論文抄襲案處處可見政治斧鑿，尤其政治人物深入學界私相授受，以學歷作為權勢、人脈買賣，都在在重傷台大的學術聲譽。

本屆台大校長候選人先前於治校說明會後接受媒體採訪，均重申學術誠信、自主是台大不可動搖的價值。台大八月時堅守學術自主，為林智堅一案做出明快決議；陳明通學倫案也正交由審議會審議中，預計後續還將進入教評會，雖然陳明通已於台大屆臨退休但無礙於後續審議。

新任校長仍須面對最終結果，帶領台大走過政治陰霾、不為特定政治勢力服務，而是回應前校長傅斯年的名言：「把這所大學獻給宇宙之精神。」