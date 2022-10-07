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高教經費短缺 新任台大校長陳文章募款能力強

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣大學新任校長由台大工學院長陳文章出線，將成校史第13任校長。記者陳正興／攝影
台灣大學新任校長由台大工學院長陳文章出線，將成校史第13任校長。記者陳正興／攝影

台灣大學新任校長由台大工學院長陳文章出線，將成校史第13任校長。受訪的台大教授皆表示，陳文章的學術領域精湛、行政能力強，尤其募款能力特別好，有助現階段經費短缺的台大持續精進科學研究，也能接軌國際，留才引才。

陳文章曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利。他的募款、產學活動能力更備受矚目，在院長任內幫工學院募到數億元、搭蓋多棟館舍、也提供研究生獎助學金、提升研究量能等。

台大政治系副教授彭錦鵬表示，陳文章在學術或行政領域表現都相當傑出，是有積極明顯貢獻的學術行政主管。彭說，陳文章的治校目標具體，且相當有衝勁，他在治校理念發表時提出為台大募款30億元的目標，讓眾人深刻，依照陳過去的經驗，估計會遠遠超過這筆金額。

彭錦鵬表示，政府現階段無挹注大學大筆經費計畫，資金著實短缺，大學需要有自籌能力。以美國名校來說，一個學校至少有一百億美元起跳的基金，高等教育需要龐大資金支撐各種研究計畫，像是量子研究、生物高科技等，沒有錢都是空談。此外，跟東亞國家、新加坡相比，教師待遇僅二分之一到三分之一，無法吸引國際人才。

台大電機系教授張耀文也相當恭喜陳文章，他說，由陳文章帶領台大是眾望所歸，尤其目前台大校長挑戰越來越大，一方面政府經費持續減少，讓新任校長任務更艱鉅，要更有效分配資源，另一方面，大學教授受年金大幅減少影響，經費相較周邊大學弱勢，願意回台大任教的學者意願減低，如何增強台大國際地位與影響力，留才攬才挑戰都變大。

張耀文也提到，當下社會對台大充滿質疑氛圍，新任校長也要重建社會對台大的信任，作為高教龍頭，台大要突破當前多重難關，成為引領台灣向上的力量。張說，陳文章是謙謙君子，相信他能團結台大各單位，帶大家勇往向前。

台大 陳文章 募款

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