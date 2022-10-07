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國道突飛來鐵片砸中妻 陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

陳文章當選台大校長 同為候選人的兩位名醫對他這樣說

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內幕／醫學院票數分散雙輸 郭大維、陳文章捉對廝殺

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
工學院院長陳文章出線，榮膺台大第13任校長。記者陳正興／攝影
工學院院長陳文章出線，榮膺台大第13任校長。記者陳正興／攝影

國立台灣大學今（10/7）選出工學院院長陳文章當選第13任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞仁均未出線，結果爆冷門。知情人士透露，遴選委員會第二輪投票剩下郭大維和陳文章，最終多數委員選擇陳文章；也有醫界人士直言，醫學院兩名人選是內部「沒喬好」，導致票數被分散雙雙都未入第二輪。

台大校長遴選結果今出爐，最終選出工學院院長陳文章結果超乎各界預測。遴選會召集人梁賡義說明今日投票規則，遴選委員第一輪先對六位候選人進行個別投票，每位委員最多可投六票，可投以推薦或不推薦；選出獲得最多推薦票的兩位進入第二輪，第二輪投票單一候選人必須擁有過半票數、11票才可當選校長。

一名知情人士表示，進入第二輪者為先前最被看好的前代理校長郭大維和陳文章，21名遴選委員中最終郭拿下8票，由陳文章當選。先前預測同樣是熱門人選的楊志新、黃瑞仁未進入第二輪，應是未在學校體系內待過，治校經驗上就相對吃虧。

台大校內預測，醫學院素來勢力龐大，有機會於本次校長遴選捲土重來為院奪回校長大位，但未料醫學院兩名人選最終都未進入第二輪。一名醫界人士表示，醫學院兩名人選雖有進入遴選委員會投票階段，但醫學院可說是內部「沒喬好」推派出兩個人選，雖雙雙進入遴委會投票，但投票上多會要求盡量淡化立場和色彩，即便有派系分配也不能表現太明顯。

「委員如果都投給兩位醫學院人選，那未免也太明顯了。」該名醫界人士談到，最終結果就是導致醫學院票數被分散，兩人都無法進入第二輪。最終剩下郭和陳捉對廝殺，評估郭是輸在已被抹上政黨顏色，在最後階段不一定有加分作用，甚至可能引來負面效應，於是最終由從未浮上檯面、亦看不出特別色彩的陳文章出線。

一名熟知郭大維的教授也表示：「出乎意料。」他談到，郭大維有經驗、個性也好，「其實他一直沒有政治上的傾向。」但也許台大近年太多政治紛擾，也許遴委會更傾向選一位過去未激起任何政治議題的人選。

郭大維曾於卡管案期間擔任代理校長，本次遴選中呼聲高。記者林伯東／攝影
郭大維曾於卡管案期間擔任代理校長，本次遴選中呼聲高。記者林伯東／攝影

醫學院 陳文章 投票 台大 校長遴選 台灣大學

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