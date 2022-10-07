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國道突飛來鐵片砸中妻 陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

陳文章當選台大校長 同為候選人的兩位名醫對他這樣說

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網路聲量高的葉丙成選輸了 太太一句話讓他肩頭一鬆

聯合報／ 記者董俞佳許維寧／台北即時報導
台大電機系教授葉丙成。記者胡經周／攝影
台大電機系教授葉丙成。記者胡經周／攝影

台灣大學校長遴選結果今傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成稍早在個人臉書po文宣布選輸了，是自己沒達到大家期待，隨後恭喜陳文章當選。他還提到，第一時間跟太太報告，而太太回覆他的話語，也讓他覺得肩頭擔子鬆了，心頭不再那麼重。

葉丙成文中寫道，感謝過去這十個月以來許多幫助我的朋友們，因為有你們的支持還有對台大往前進的期許，讓我才能走到這麼遠。

他也提到，沒能達到大家的期待，是還有不足的地方。也恭喜陳文章校長，預祝陳校長以他過去豐富的歷練，帶領台大到新的高度。

葉丙成還提到，第一時間就跟太太報告。太太回的話也很簡單，卻也很療癒。原先些許的失落，變成自在了。未來未必能輕鬆過日子，總是會有許多有意義的事情可以繼續努力的。但看到老婆說這句話，肩頭的擔子一下子都鬆了下來，心頭似乎不再那麼重。

台灣大學校長遴選結果今傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成稍早在個人臉書po文宣布選輸了，是自己沒達到大家期待，隨後恭喜陳文章當選。圖／擷取自台大電機系教授葉丙成臉書
台灣大學校長遴選結果今傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成稍早在個人臉書po文宣布選輸了，是自己沒達到大家期待，隨後恭喜陳文章當選。圖／擷取自台大電機系教授葉丙成臉書

台大 陳文章 葉丙成

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