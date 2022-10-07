工學院陳文章當選台大校長 海內外資歷斐然獲肯定

國立台灣大學校長遴選進入最後階段，遴選委員會今（10/7）下午從6名候選人中投票選出最後的當選者。今天下午召開最後一次會議最終結果出爐，台大校長遴選委員會召集人梁賡義宣布，最後由工學院院長陳文章出線，當選第13任校長。遴選委員會表示，陳文章具備國內外聲勢和研究成果，擔任理學院長期間亦提攜其他校內學院，對學校平衡發展有獨到的作法，受到遴選委員肯定。

陳文章稍早也透過書面回應，感謝遴選委員會和師生的肯定，會以學校進步、師生成就為職責，積極進行優化校院發展、建構智慧永續的校園，也將持續發展領航國際的重點領域，強化招生策略連結和國際教育、激勵師生研究、學生自主學習研究動能。

陳文章也說，未來將充實財務規劃和外界募款，並以培育領袖人才、貢獻國家社會為使命，打造台大成為引領世界的學府。

陳文章為美國羅徹斯特大學化工博士、現任台大工學院院長，專長為電子與光電高分子、高分子奈米材料等。遴選委員會發言人吳俊傑表示，陳文章學術成就、國際聲譽均受委員肯定，經歷上除了擔任台大工學院院長外，也是亞洲材料科學院院士，具備相當國際閱歷；陳文章也囊括數個國際學術獎項，包括台法科技獎、英國皇家化學學會會士、日本高分子學會國際獎，具備國際影響力。

吳俊傑也談到，陳文章擔任院長期間成績斐然，不只為工學院帶來資源也照顧到文學院等，可見對學校平衡發展有獨到的作法，為人認真，均受到遴選委員肯定。

梁賡義則說明今日投票規則，會議上先討論投票方式，第一輪先對六位候選人進行個別投票，每位委員最多可投六票，可投以推薦或不推薦；並選出獲得最多推薦票的兩位進入第二輪，第二輪投票單一候選人必須擁有過半票數、11票才可當選校長。

梁賡義說，先前遴選委員以對六人進行治校理念訪談，今日投票並非哪一位比較好，而是誰值得被推薦。過程進行平順、委員都盡心盡力，彼此都有為校舉才的共識，整個投票時間約花費一個半小時。

梁賡義談到，陳文章看到了台大是綜合型大學的特質，且每個學院各有所長、資源也不一，新校長要持續促進各個學院間的互動，加上募款、爭取外部資源，並期望做到校內均衡發展，得到委員的肯定。

現任校長管中閔任期將到明年一月七號，陳文章預計一月八號上任。遴選委員會將備齊新任校長相關文件，由台大校方報請教育部聘任。