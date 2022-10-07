百天徒步環島穿破4雙鞋 香港女孩體驗台灣人情味

香港女孩梁凱熙在結束學業離台前挑戰百天徒步環島，穿破4雙鞋上山下海，體驗人情味也拍片介紹台灣。今天她走回母校義守大學結束旅程，在途中結識的Michelle也專程到場迎接。

今年從義守大學「觀光餐旅學院」休閒事業管理學系畢業的梁凱熙，是土生土長的香港人，4年前到台灣讀書，為了在回香港前深刻體會台灣，從6月30日起展開徒步環島，長達100天的旅程，足跡甚至前進綠島，上山下海還潛水，前前後後穿破4雙鞋。

為了用在地人視野感受真實生活樣貌，梁凱熙在環島行程中走訪市場，探訪民間活力，也前往台東縣土坂部落，感受原住民文化。沿途走過南迴、蘇花公路、台26線，梁凱熙說，以前都是坐車隔著玻璃看這些地方，現在用雙腳去體驗，看見的風景截然不同；不過高低起伏的路段也讓得自己推著行李推車的她大喊吃不消。

好在沿路有數不清的陌生人給予梁凱熙滿滿關懷與愛，有人特地請假陪走、有人贊助物資，沿路加油打氣聲未曾間斷，還有警察主動關心狀況，公車司機利用車上廣播系統大聲為她鼓勵，尤其遇到颱風與地震時，大家伸出援手幫忙，一幕幕情景，都是她這100天來最窩心、最動人的體驗。

梁凱熙今天走回母校義守大學結束旅程，除有學校師長、同學迎接，在旅程中結識的Michelle也特地趕來一同歡慶。現居高雄的Michelle說，當時開車經過屏東，看到一個女孩子推著裝滿行李的推車，詢問之下才知道是在環島，於是把車停在路邊陪梁凱熙走了約3公里，並且約定好在環島最後一天，要到義守大學見證實現夢想的這一刻。

梁凱熙說，很感動Michelle兌現承諾，這就是這100天來最大的心得，台灣最美的風景就是人情味。擅長錄製影音、剪輯行銷旅遊景點的她也發揮專長，將旅程影像放上社群平台，不只有台灣本地民眾看到影片後，前往徒步地點為她加油打氣；也有香港人跟著她一起認識台灣。

義守大學校長陳振遠透過新聞稿表示，來義大求學的港生人數為全台最多，學校不只在課業上鼓勵學生跨域學習、勇於嘗試，更全力支持學生在課外活動的多元發展；學校全力支持梁凱熙實現夢想，她也用親身體驗讓更多人看見台灣的精彩，義守大學是她在台灣的開始，因此在徒步環島後走回學校，更是圓滿的象徵。