快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市公車進校園服務 今天起調整5條路線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，交通局今天起調整5條路線發車時刻與路線。圖／台中市交通局提供
台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，交通局今天起調整5條路線發車時刻與路線。圖／台中市交通局提供

台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，頗獲好評。交通局今天起調整5條路線，包括15、21延1、162、301路部分班次發車時刻，另281路部分班次由霧峰農工延伸至朝陽科技大學，強化朝陽科大學生往返霧峰地區大眾運輸服務。

交通局長葉昭甫表示，市府視各校乘車需求，協調客運業者滾動式檢討相關路線，配合東山高中放學時間，15路台中刑務所演武場16時20分班次延後至16時30分發車，21延1台中刑務所演武場16時15分班次延後至16時20分發車；另依靜宜大學上下課時間調整162路14時45分班次提早至14時30分發車、16時50分班次提早至15時40分發車、17時50分班次提早至17時15分發車、18時20分班次提早至18時發車。

301路新民高中6時20分班次延後至6時40分發車、16時20分班次提早至15時40分發車、靜宜大學靜園餐廳17時50分班次提早至17時15分發車；此外，考量居住於霧峰市區的朝陽科技大學學生通勤需求，協調281路調整20班次，由霧峰農工延伸至朝陽科技大學，沿途停靠吉峰路、民生路、吉峰東路上既有站位。

交通局指出，台中市目前所有公車進校園路線延伸路段由交通部公路總局補助，後續也將爭取相關補助，讓搭乘281路延伸區間內路段的民眾票價均為免費，鼓勵學校師生及沿線民眾使用大眾運輸工具通學通勤。

台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，交通局今天起調整5條路線發車時刻與路線。圖／台中市交通局提供
台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，交通局今天起調整5條路線發車時刻與路線。圖／台中市交通局提供

公車 台中市 靜宜大學

延伸閱讀

公共化幼兒園的另類選擇 中市31家非營利幼兒園受好評

中市簽署「防火林帶設置合作備忘錄」提升山坡防火安全

中橫通行受阻 高山幸福路線865臨上路 公車迷直呼：懷念

國光客運下國道終於停霧峰 省諮議會前設停靠站

相關新聞

台大電機畢業做「這一行」顛覆想像 內行人：薪水不輸科技業

台灣大學是許多學子心中的第一學府，也是不少人擠破頭都想考進去的大學，畢竟頂著台大光環，未來在職場上也能領先其他人一大截。不過一名網友透露有遇過台大電機畢業的人，但卻從事金融業，顛覆許多人的想法，貼文一出，有內行人就透露這樣的狀況不意外。

中市公車進校園服務 今天起調整5條路線

台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，頗獲好評。交通局今天起調整5條路線，包...

百香果內果皮也可以吃 大葉大學化廢為寶獲獎

百香果白色內果皮也可以食用？大葉大學藥用植物與食品保健學系教授吳建一帶領研究生竺智培、廖峻達、黃振凱，把廢棄百香果內果皮...

直播／台灣大學校長遴選今晚揭曉 6候選人治校理念一次看

台灣大學今晚將公布校長遴選結果，預計由遴選委員會召集人梁賡義、遴選委員會發言人吳俊傑公布新任校長。

哈佛大學校長一任40年 台灣的大學校長一任4年合理嗎？

美國大學校長的任期平均為10至15年，查爾斯·威廉·艾略特更擔任哈佛大學校長長達40年之久。但台灣的公立大學校長任期4年，可連任一或兩次。有大學校長認為任期太短，很難做事。台大校長管中閔也直言「這是最糟蹋人的制度」；不過，其他大學校長認為，校長任期時間過長，不利大學多元創新發展。

台大校長遴選最快10/7揭曉 6人角逐最後階段

台灣大學校長遴選進入最後階段，遴選委員會最快7日從6名候選人中投票選出最後的當選者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。