中市公車進校園服務 今天起調整5條路線

台中市政府推動公車進校園，目前已有28條公車路線，行駛至12所大專院校及國高中職，頗獲好評。交通局今天起調整5條路線，包括15、21延1、162、301路部分班次發車時刻，另281路部分班次由霧峰農工延伸至朝陽科技大學，強化朝陽科大學生往返霧峰地區大眾運輸服務。

交通局長葉昭甫表示，市府視各校乘車需求，協調客運業者滾動式檢討相關路線，配合東山高中放學時間，15路台中刑務所演武場16時20分班次延後至16時30分發車，21延1台中刑務所演武場16時15分班次延後至16時20分發車；另依靜宜大學上下課時間調整162路14時45分班次提早至14時30分發車、16時50分班次提早至15時40分發車、17時50分班次提早至17時15分發車、18時20分班次提早至18時發車。

301路新民高中6時20分班次延後至6時40分發車、16時20分班次提早至15時40分發車、靜宜大學靜園餐廳17時50分班次提早至17時15分發車；此外，考量居住於霧峰市區的朝陽科技大學學生通勤需求，協調281路調整20班次，由霧峰農工延伸至朝陽科技大學，沿途停靠吉峰路、民生路、吉峰東路上既有站位。