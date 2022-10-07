台大電機畢業做「這一行」顛覆想像 內行人：薪水不輸科技業

台灣大學是許多學子心中的第一學府，也是不少人擠破頭都想考進去的大學，畢竟頂著台大光環，未來在職場上也能領先其他人一大截。不過一名網友透露有遇過台大電機畢業的人，但卻從事金融業，顛覆許多人的想法，貼文一出，有內行人就透露這樣的狀況不意外。

原PO在PTT以「台大電機畢業，不去科技業」為題，他說最近遇到幾個就讀台大的人都很有想法，當中有位電機所畢業後卻不考慮科技業，反而是投身金融業，顛覆一般人的價值觀，「以前還遇過想考公務員的，不知道考上了沒有？」

貼文引來不少熱議，「業務能力強的去當房仲，賺的錢不輸科技業」、「能去銀行薪水會比科技業高啊，這種會顛覆嗎？」、「能念台大的很多都家庭背景不錯，可能根本不怕餓死追求興趣」、「我是有認識台大電機跑去務農」、「我知道有個台大電機的跑去唱饒舌」、「超多天才的都會去做我們這些平凡人想不到的事」、「有認識的現在是大公司的產品經理，剛開始轉領域滿辛苦的」、「去年的台股奇蹟航海王就是台大資工的，電資去炒股很強的」。

還有內行人表示「金融業也是有資安部門、數位金融部門，這些都很需要」、「金融業做fintech（金融科技）賺得才多」、「Quant（金融工程師）賺到爆」、「金融業是Quant的話，那薪水比科技業高非常多喔」、「Hedge Fund（避險基金）和Quant現在真的屌打碼農（一般指從事沒有發展前景的軟體開發職位）」。