直播／台灣大學校長遴選今晚揭曉 6候選人治校理念一次看

美國大學校長的任期平均為10至15年，查爾斯·威廉·艾略特更擔任哈佛大學校長長達40年之久。但台灣的公立大學校長任期4年，可連任一或兩次。有大學校長認為任期太短，很難做事。台大校長管中閔也直言「這是最糟蹋人的制度」；不過，其他大學校長認為，校長任期時間過長，不利大學多元創新發展。

2022-10-07 10:30