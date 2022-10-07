直播／台灣大學校長遴選今晚揭曉 6候選人治校理念一次看
台灣大學今晚將公布校長遴選結果，預計由遴選委員會召集人梁賡義、遴選委員會發言人吳俊傑公布新任校長。
台大因校長管中閔不續任，辦理下屆校長遴選作業。通過第二階段的六名候選人，包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新、電機系教授葉丙成。
李百祺曾於矽谷任職，其盼落實課程模組，加速嘗試院學士和校學士模式。郭大維曾任台大代理校長，其治校政見盼推動「虛實雙校園」連結國際夥伴、產學單位、校友等打造NTU循環圈，透過虛實平台師生可以和全世界合作。
陳文章則欲提供每年至少100名學生赴世界知名大學進行交流，也盼增加全英語學士學程以及建立中學聯盟。
黃瑞仁盼推動自由第二主修，規畫人工智慧等基礎課程之餘也與人文科學教育推動跨領域課程。楊志新則盼提升多元入學和提攜新移民二代，並提升研究中心可見度培養世界級大師。
葉丙成盼將台大打造成亞洲第一教授學院，與國際大師合作並引入團隊、人事、品牌、社會資本等資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言