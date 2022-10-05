推動大新竹在地實踐 清大「區域創新中心」成果展開跑

國立清華大學為推動大新竹區域的在地實踐，成立「區域創新中心」，陸續協助新竹東門市場活化、橫山美學客廳、尖石泰雅原鄉創生等擁有階段性成果；即日起至14日在清大旺宏館穿堂舉行「地結良緣」在地實踐聯合成果展，12日晚間7點將舉辦分享晚會。

「地結良緣：國立清華大學在地實踐聯合成果展」被視為在地實踐與 USR（大學社會責任）年度盛會，展覽規畫3大主題，分別為「接地 x 教育」呈現大學透過教學結合地方產業與文化發展；「永續 x 城鄉」探討大學與城鄉區域發展永續關係；「跨域 x 科技」橫跨新竹縣市融入不同專長領域共同協作。

清大區域創新中心指出，透過「新竹區域接地支持實驗室」USR 計畫經營校級教師社群、發展在地實踐資料庫、以「城鄉創生學分學程」建立清華學子結合在地的跨域學習路徑，陸續推動沒落市場轉型為青年基地的「新竹東門市場活化」、賦予老舊車站新生的「橫山美學客廳」。

此外，發展耆老口傳歷史與文化的「尖石泰雅原鄉創生」、結合科技發展與農業的「芎北交界永續農業」等行動成果與團隊，即日起在清大校內舉行的成果展總共呈現37件實踐成果。

清大區域創新中心主任林福仁教授說，清大持續推動接地型學術，鼓勵學校老師透過課程和計畫，帶領學生走入大新竹地區的城鄉區域，結合當地的產業與文化，讓學生學習的同時也協助在地發展。

林福仁也說，這次的成果展是清華在地實踐與USR的年度大事，35件成果整合了全清華執行USR、USRHub、教育部計畫、科技部計畫，以及住宿書院、其他投入在地議題的師生團隊，透過展覽與現場分享，將與在地互動的心路歷程與寶貴的經驗分享給社會大眾。