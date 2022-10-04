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中正大學辦中國獨立紀錄片影展 為華人區唯一播放點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學人權與永續發展中心舉辦「中國獨立紀錄片巡迴影展」，共14場次跨6所大專院校巡迴。圖／中正大學提供
中正大學人權與永續發展中心舉辦「中國獨立紀錄片巡迴影展」，共14場次跨6所大專院校巡迴。圖／中正大學提供

為讓大眾接觸不一樣的中國影像，中正大學人權與永續發展中心辦「中國獨立紀錄片巡迴影展」，共14場次、跨6所大專院校巡迴，帶領大眾關注勞動人權議題；而影展放映的紀錄片，多數無法在中國境內流通，因此台灣成為華人世界唯一能夠播放的地方。

影展昨日在中正大學活動中心開幕，不僅播映甫入圍金馬獎最佳紀錄片的「塵默呼吸」，也請到紀錄片導演李維進行線上映後座談，與觀眾分享不同視角的勞動議題與反思。

塵默呼吸導演李維表示，當大家在談職業病、工人權益，都是專注在工人本身，但當這些人回到家庭之後，他們生活面臨的是什麼情況，其實很少能夠在影像中看到，希望讓大家多關注職業病的另外一個面向。

「2022中國獨立紀錄片巡迴影展」由中正大學人權與永續發展中心與國家人權博物館合作、該中心客座研究員導演黃文海策展；中正大學社科院院長王安祥表示，台灣勞動人權的落實還有很長一段路要走，其中最具穿透力的就是電影，希望將勞動人權的核心價值散播出去。

影展挑選2012至2022年中國獨立紀錄片工作者拍攝的6部紀錄片作品，包含由「喊叫與耳語」、「塵默呼吸」、「殺馬特我愛你」、「螞蟻動力學」、「紡織城」及「玉門」，各場次除了放映影片，也將邀請紀錄片導演透過視訊連線與現場觀眾交流。

自2000年起，中國民間陸續出現許多草根紀錄片工作者的勞工影像紀錄；中正大學人權與永續發展中心表示，這些影像深度挖掘中國在改革開放後，經濟與社會現代化發展過程中產生如移民工處境、維權上訪、政治暴力及官僚主義下的貪腐等社會矛盾，透過草根紀錄片工作者的攝影鏡頭，轉化成片段影像紀錄。

2013年後中國內部政治氣氛緊蹦，不只獨立影像展遭官方打壓，影片也遭禁演，而多數中國獨立紀錄片影像由香港中文大學當代中國文化研究中心典藏、推廣，但在反送中後，中共對香港社會的控制加劇，於是這批影像紀錄隨著紀錄片導演黃文海輾轉來到了台灣。

中正大學人權與永續發展中心指出，此次影展放映的紀錄片作品多數已無法在中國境內流通、播放，台灣也因此成為華人世界唯一能夠看得到這些影像的地方，特別難能可貴；該影展隨後陸續在台大、政大、北藝大、崑山、明道等校巡迴放映。

紀錄片 國家人權博物館 中正大學

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