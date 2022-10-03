成大新學期推出校級資料科學基礎課程 培養跨領域人才

為培育跨領域人才，成大從111學年起，推出「校級資料科學基礎課程」，可學習大數據相關工具，其中像是「Python 程式設計入門」開課人數幾乎翻倍成長的爆量選修；「機率與資料導論」除了吸引9大學院學生之外，更有近1/10的碩士生即便不能採列畢業學分也想選修。

成大表示，「校級資料科學基礎課程」是國內首創以校級規模自大學部開始推動的跨領域入門課程，全校各學院的學生都可以選修。

成大副教務長陳瑞彬表示，「資料科學」是跨領域研究的基礎工具，也是跨領域團隊整合的共同語言，若能先讓學生對資料科學有個概念，未來能拓展自身專業知識的廣度與客觀性，增加研究的豐富度與多元發展可能，同時也有助於團隊合作，發揮更大的跨領域效益。

陳瑞彬表示，各行各業對跨領域人才需求明顯提升，跨領域不代表一定需要成為另一個領域的專家，有基礎溝通的工具或能力也可以，例如統計與醫學合作，不見得需要完全理解醫學領域專有名詞，資料科學可以是雙方相互溝通的工具。

資訊爆炸時代，資料取得十分容易，資料科學基礎課程希望教給學生怎麼去運用隨手可得的東西，從數據中創造價值。陳瑞彬提到，「資料科學基礎課程是先把工具教給你，當你有專業知識之後，對資料的判讀、分析與運用能更加全面，同時也比較知道怎麼跟不同領域的人溝通與合作」。

資料科學需具備程式語言能力、數理與統計基礎以及自身的專業背景知識。成大「校級資料科學基礎課程」111學年度上下學期分別規畫以「Python程式設計入門」、「機率與資料導論」以及「智慧運算之數學基礎」3門實作導向課程，期待讓各領域的學生能夠「學會工具，並與原本的專業領域結合，進而創新應用」。

3門各自3學分，共計9學分的課程可申請認列通識學分；若再修習3學分的「CAPSTONE專題實作」未來也能自行申請微學程證書；或者也能往敏求智慧運算學分學程發展。

成大指出，大數據議題帶動資料科學應用需求，資料科學（Data Science）成為當今熱門工作之一。國內外無論學界或業界紛紛推出相關課程，或投入資源發展資料科學研究所；美國加州大學柏克萊分校更將資料科學從最初的一門課程開始，逐步的提升為一個資料科學學部，現更要轉型為一個學院。