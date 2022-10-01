中文系全英文授課背離現實 雙語政策恐釀「三振出局」

配合2030雙語政策，高教近年力推雙語教學，重點培育大學之一國立台灣師範大學近98％大學部科系均設有全英語課程（EMI）架構，本學期國文系亦開設二門全英語課程，但教授坦言修課人數並不佳，評估是不符合學生修課思維；也有學者認為，連中文系都在開全英語課程已是極端現象，大學「為EMI而EMI」卻可能減損學科知識，是重大錯誤。

為服膺雙語政策大學近年屢開設EMI課程，近期師大國文系、淡江中文系都在徵求具全英語授課能力教師。大學近日完成選課，師大國文開設二門全英語課程，但一名內部教師坦言，修課人數不太理想，老師也拜託研究生修讀，部分學生則是外籍交換生，最終選修人數約在十人上下。

EMI課程近年幾成頂大開課顯學，為何中文系學生反應冷淡？師大國文系教授徐國能分析，學生多抱持是來學習中文專業，EMI反而不符合修課思維；再者，國文系學生若是抱持想學英文的心態，選讀通識、找其他英文資源亦可，不一定要修讀一門本身已有難度的學科。

徐國能談到，現行EMI課程的困境在於，用英語教學便要降低學科專業要求、放慢速度，如此知識量可能變少，深度也會變淺；教師要降低要求或學生要加倍用功，現行狀況下都會是一種挑戰。

一名國立大學教授則感嘆，連中文系都強調EMI已是值得檢討的極端現象，EMI課程應是隨需求產生，如聘請國際學者客座，其開設課程自然採全英語；又或者部分課程以英語授課較能銜接國際專業，也自然會使用EMI。但大學為了配合國家政策、符合績效形同「為EMI而EMI」，不見通盤規劃也可能減損學科知識，是重大錯誤。

台大人文社會高等研究院亦推出專書檢討雙語政策。台大人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，雙語政策連英文系教授都反彈，非英語科系或為母語出身者卻使用英文授課，學生不僅英語不會進步，連學科都可能學不好。

師大英語系退休教授周中天也表示，英語不是台灣社會的自然語言，免強為之只是緣木求魚。過去擔心雙語政策導致兩敗俱傷，如今更擔心本國語言、學科、英語都無法學好淪為三振出局。