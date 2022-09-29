影／中山大學醫學院揭牌 高屏澎首所培育公醫國立大學

中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式，校長鄭英耀表示，中山大學醫學院採美國哈佛醫學院臨床實習模式，結盟高雄榮總、高雄長庚、台南奇美及高醫4家醫學中心作為教學醫院，今並與衛福部旗山醫院、澎湖醫院、花東高屏澎等醫療院所合作，要成為南台灣醫療平權堅強守護者。

副總統賴清德、總統府國策顧問賴春生、監察院長陳菊，立法委員劉世芳、賴瑞隆、邱志偉、李昆澤、趙天麟、許智傑及醫界、產業、學界人士出席。鄭英耀說，歡迎各界見證中山大學校務發展里程碑，南北醫療資源差異大，協助台灣公衛推動等是中山責無旁貸。民之所欲，常在政策核定中，感謝教育部與衛福部，也感謝菊姐對醫療平權的努力。

中山大學後醫系今年3月獲衛福部核予23名公費生名額，招生名額全滿，8月1日成立醫學院，成為高屏澎第一所具醫學院系、培育公醫的國立大學。除新成立的學士後醫學系，包括原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所及臨床醫學科學博士學位學程，都調整至新成立的醫學院編制內。

賴清德表示，中山大學成立後醫系是健康平權的重要一步，醫療對國家社會至為關鍵，醫學教育除了傳授專業知識，也要培養樂觀正面積極的醫療服務態度，視病如親。新任醫學院長余明隆、後醫系主任陳彥旭，也都是一時之選。他鼓勵醫學生努力習得人文素養教育、以人為本教育及人權教育。

國家人權委員會主任委員陳菊表示，雖然中山大學醫學院成立的過程幾經波折，但在眾人齊心合作下，終於成就這樁美事，改善高屏澎醫療人力不足、南北醫療資源失衡的情形。