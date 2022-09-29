快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

影／中山大學醫學院揭牌 高屏澎首所培育公醫國立大學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學醫學院醫療服務團象徵意象「馬雅各之路」鎮院之畫揭畫。記者徐如宜／攝影
中山大學醫學院醫療服務團象徵意象「馬雅各之路」鎮院之畫揭畫。記者徐如宜／攝影

中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式，校長鄭英耀表示，中山大學醫學院採美國哈佛醫學院臨床實習模式，結盟高雄榮總、高雄長庚、台南奇美及高醫4家醫學中心作為教學醫院，今並與衛福部旗山醫院、澎湖醫院、花東高屏澎等醫療院所合作，要成為南台灣醫療平權堅強守護者。

副總統賴清德、總統府國策顧問賴春生、監察院長陳菊，立法委員劉世芳、賴瑞隆、邱志偉、李昆澤、趙天麟、許智傑及醫界、產業、學界人士出席。鄭英耀說，歡迎各界見證中山大學校務發展里程碑，南北醫療資源差異大，協助台灣公衛推動等是中山責無旁貸。民之所欲，常在政策核定中，感謝教育部與衛福部，也感謝菊姐對醫療平權的努力。

中山大學後醫系今年3月獲衛福部核予23名公費生名額，招生名額全滿，8月1日成立醫學院，成為高屏澎第一所具醫學院系、培育公醫的國立大學。除新成立的學士後醫學系，包括原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所及臨床醫學科學博士學位學程，都調整至新成立的醫學院編制內。

賴清德表示，中山大學成立後醫系是健康平權的重要一步，醫療對國家社會至為關鍵，醫學教育除了傳授專業知識，也要培養樂觀正面積極的醫療服務態度，視病如親。新任醫學院長余明隆、後醫系主任陳彥旭，也都是一時之選。他鼓勵醫學生努力習得人文素養教育、以人為本教育及人權教育。

國家人權委員會主任委員陳菊表示，雖然中山大學醫學院成立的過程幾經波折，但在眾人齊心合作下，終於成就這樁美事，改善高屏澎醫療人力不足、南北醫療資源失衡的情形。

中山大學學士後醫學系為宣示醫療平權服務理念，今天同步成立「中山大學馬雅各醫療服務團」，由賴清德副總統授旗，校長鄭英耀、首任醫學院長余明隆、後醫系主任陳彥旭接旗，並共同為醫學院醫療服務團象徵意象「馬雅各之路」鎮院之畫進行揭畫儀式。

中山大學學士後醫學系為宣示醫療平權服務理念，今天同步成立「中山大學馬雅各醫療服務團」，由賴清德副總統授旗。記者徐如宜／攝影
中山大學學士後醫學系為宣示醫療平權服務理念，今天同步成立「中山大學馬雅各醫療服務團」，由賴清德副總統授旗。記者徐如宜／攝影
賴清德副總統與中山大學後醫系第一屆學生合影。記者徐如宜／攝影
賴清德副總統與中山大學後醫系第一屆學生合影。記者徐如宜／攝影
中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影
中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影
副總統賴清德與監察院長陳菊參加中山大學醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影
副總統賴清德與監察院長陳菊參加中山大學醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影
中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影
中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式。記者徐如宜／攝影

醫學院 中山大學 後醫系

延伸閱讀

賴清德受邀南科考古館看展 讚嘆澳、台原住民時裝設計

龐培歐來台 賴清德：籲台商攜手民主陣營打造新產業鏈

太保議員選戰 英蘇系聯手拉抬陳主明、黃榮利賴清德同框

替李俊俋站台 賴清德：黃敏惠很好但優先支持李俊俋

相關新聞

台師大歡慶一百年校慶 諾貝爾獎得主高行健隔海祝賀

國立台灣師範大學今日（9/28）歡慶一百歲生日舉行「百年校慶慶祝大會」，師大校長吳正己表示，一世紀以來師大已經培育出17...

影／中山大學醫學院揭牌 高屏澎首所培育公醫國立大學

中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式，校長鄭英耀表示，中山大學醫學院採美國哈佛醫學院臨床實習模式，結盟高...

學霸門爭議／頂大不錄用自家博士 為何仿效美國卻反成向下流動？

根據自然（Nature）期刊研究，美國八成的大學教授來自於一小部分約兩成的菁英學校，只有5%至23%的教授在比他們獲得博士學位的機構更有「聲望」（prestigious）的機構工作。「向上流動性」最少的領域是經典和經濟學，最高的是動物科學和藥理學；學者分析，學歷光環的確形成了階級流動的模式，但身在光環中的人們如果能有noblesse oblige（地位越高，責任越大） 的責任感，反而有可能透過這個網絡去打破階級流動的限制。

東華大學生送「束脩」予老師 體驗古禮拜師學藝精神

今天是教師節，國立東華大學學生特別在教師節前夕，向敬愛的老師奉茶，更送上代表古代的學費「束脩」，體驗傳統古禮拜師學藝的精...

被控私人開班形成「校長產業鏈」 大學退休教授喊冤

全國教師工會總聯合會今天公開要求教育部徹查，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥涉私設中小學校長培訓班，形成「校...

排灣族阿嬤碩士論文探原民就業困境 消弭學、職涯落差

54歲的排灣族年輕阿嬤林慶華，是中山大學社會學系原住民碩士專班學生，平時工作輔導原住民就業，碩士論文結合職涯探討「高等教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。