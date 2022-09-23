童綜合醫院與中興大學攜手合作 電子紙筆記本簽署

致力智慧醫療推進，今天上午童綜合醫院與國立中興大學大數據中心簽署學術及產學合作協議書，使用電子紙筆記本(eNote)進行簽署，展現AI企圖心，雙方未來針對學術研究、開設培訓課程及AI醫療落地應用等合作新橋梁。

這次簽約突破傳統，呼應智慧科技運用的未來合作，特別使用電子紙筆記本(eNote)進行簽署，eNote提供了媲美紙張的閱讀介面與書寫感，應用於醫療或教育場域可取代大量的文書印刷用紙，實現數位無紙化場域，促進環境永續發展。

由童綜合醫院總院長童敏哲與中興大學理學院院長暨大數據中心主任施因澤代表簽署，中興大學校長薛富盛現場見證。

施因澤表示，大數據中心匯集中興大學全校相關大數據、人工智慧研究的老師們，期待與童綜合醫院聯手，初步可先以開設短期培訓課程著手，在密集課程訓練後，學員就能應用AI相關技術並結合童綜合醫院的現有資料，做出具水準的模型預測分析與醫學應用，對推動AI醫療研究計畫與AI醫療落地應用等，有莫大的助益。

薛富盛指出，大數據、智慧醫療等技術是現今發展的趨勢，相信此次雙方合作，藉由童綜合醫院豐富的資料與實務經驗，加入校內團隊的研究能量，定能為國內智慧醫療的發展寫下新的一頁。